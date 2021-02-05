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Ужин за 30 минут: слоеный пирог с курицей и грибами

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Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz предлагает вам максимально простой рецепт: пирог из слоеного теста с курицей и грибами. Хотя пирогом это можно назвать лишь условно. По сути, это обычная запеканка с "шапочкой" из теста. Курицу для начинки можно взять как сырую, так и копченую или печеную.

  • куриное филе – 500 г

  • шампиньоны – 350 г

  • замороженный горошек – 1 стакан

  • слоеное тесто – 2 листа

  • сливочное масло – 2 ст. л.

  • мука – 2 ст. л.

  • сливки – 1 стакан

  • яйцо – 1 шт.

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • соль и перец – по вкусу

Пирог может стать как полноценным ужином, так и легким перекусом.

Пирог может стать как полноценным ужином, так и легким перекусом. Источник: australianmushrooms.com.au

australianmushrooms.com.au

  1. Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами, нарезать небольшими кубиками. Выложить в нагретую и смазанную растительным маслом сковороду, посолить, поперчить. Жарить на сильном огне, пока не подрумянится.

  2. Достать курицу из сковороды, вместо нее выложить нашинкованные грибы, жарить на сильном огне 5-7 минут, постоянно помешивая. Готовые грибы переложить в миску с курицей.

  3. В сковороде растопить сливочное масло и постепенно добавлять муку, постоянно помешивая, чтобы мука не взялась комками. Когда масло с мукой превратятся в однородную массу, постепенно начать вливать сливки, тоже постоянно помешивая.

  4. Вернуть курицу и грибы на сковороду, добавить замороженный горошек, посолить и поперчить. Тушить все вместе на медленном огне, постоянно помешивая, пару минут, пока соус не загустеет.

  5. Переложить смесь в форму для запекания. Накрыть форму слоеным тестом, завернув края так, чтобы запечатать начинку. Наколоть тесто вилкой и смазать взбитым яйцом с помощью кулинарной кисточки.

  6. Поставить в нагретую до 200 градусов духовку и запекать пока тесто не подрумянится.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о распространенных ошибок, которые допускают люди во время приготовления блюд в домашних условиях.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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ужин за 30 минут рецепт
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