Ужин за 30 минут: сытный салат с авокадо и фасолью

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.
В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz делится максимально простыми рецептами. Сегодня мы рассказываем, как приготовить салат с авокадо, фасолью и томатами – очень сытного и питательного за счет белка, который содержится в фасоли, и растительных жиров, которыми богат авокадо (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
спелое авокадо – 2 шт.
большой спелый помидор – 1 шт.
синий лук – 1 шт.
консервированная фасоль – 1 банка
кинза или петрушка – несколько веточек
оливковое масло – 2 ст. л.
лайм – 1 шт.
чеснок – 1 зубчик
соль, перец – по вкусу
Чеснок почистить, измельчить ножом или пропустить через пресс. Смешать с оливковым маслом, соком лайма, солью и перцем.
С фасоли слить жидкость, промыть и выложить в большую миску. Добавить нарезанный кубиками авокадо, помидор и лук, а также мелко рубленную кинзу или петрушку.
Полить заправкой и перемешать.
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