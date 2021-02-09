Ужин за 30 минут: запеченный камамбер з хрустящими тостами

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz делится максимально простыми рецептами. Сегодня мы рассказываем, как запечь сыр камамбер с травами и чесноком – это блюдо станет отличной закуской под вечерний бокал вина.

Для приготовления лучше всего брать камамбер в деревянной коробочке: в ней удобно запекать сыр. Если вы не найдете сыр в коробке, не беда, просто тогда запекать нужно будет в жаропрочной посуде. Мы даем вам универсальный рецепт запеченного сыра, вместо камамбера вы можете взять любой другой мягкий сыр с белой плесенью: бри, шаурс, нешатель, камбоцола и другие.

По желанию сыр можно полить медом. Источник: thepetitecook.com thepetitecook.com

камамбер – 1 головка

чеснок – 3 зубчика

розмарин или тимьян – 2-3 веточки

оливковое масло – 1 ч. л.

хлеб – для подачи

мед или джем – для подачи

Духовку нагреть до 200 градусов. Сыр распаковать. Если вы купили в деревянной коробочке, верните его после распаковки обратно в коробку. Если вы купили камамбер в бумажной упаковке, снимите обертку и выложите сыр в смазанную маслом форму. Чеснок почистить, разрезать каждый зубчик пополам. Острым ножом сделать сеточку на корочке из плесени. В получившиеся разрезы вставить дольки чеснока и веточки тимьяна или розмарина. Сбрызнуть оливковым маслом. Поставить в нагретую духовку и запекать 10-15 пока центр сыра не начнет плавиться. Пока сыр запекается, хлеб выложить на раскаленную сковороду без масла и подсушить его с двух сторон. Готовый сыр подавать горячим, сервировав хрустящим хлебом, медом или джемом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об ошибках, которые многие люди допускают во время приготовления картофельного пюре: британский шеф, обладатель звезды Мишлен и ведущий британской версии "МастерШеф. Профессионалы" Маркус Воринг дал три совета, которые помогут приготовить блюдо воздушной консистенции.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram