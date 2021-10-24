В Австрии начали продавать котлеты из переработанных личинок. Фото

В австрийских супермаркетах Billa начали продавать бургеры, мясо для которых изготовлено из переработанных личинок жуков. Стоимость одной упаковки составляет 5,99 евро.

Об этом сообщает "Укринформ". Котлета от компании ZIRP Insects на 38% состоит из перемолотых червей Alphitobius diaperinus, еще на 29% – из шампиньонов, остальное – гороховый протеин.

На разработку линейки продукции "Eat For Future" компания потратила около двух лет. А ее запуск стал возможным благодаря изменению законодательства на уровне ЕС – в мае Союз одобрил мучного червя в качестве нового вида пищи.

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Основатель ZIRP Insects Кристоф Томанн рассказал, что переработанные насекомые по вкусу напоминают орехи, а в перемолотом виде они могут быть легко интегрированы в популярные рецепты. В сочетании с грибами, гороховым белком и добавками получается сытное и сочное блюдо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые считают, что правильное питание может исключить риск преждевременной смерти. В этом случае главными для человека должны стать вегетарианские блюда.