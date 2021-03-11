В Британии придумали пиво для родителей школьников на удаленке

Пивоварня Amity Brew Co и производитель меда Hilltop из Великобритании выпустили пиво под названием Honey, I Flunked The Kids ("Дорогая, я все провалил с детьми").

Этот сладкий бельгийский золотой эль крепостью 7,4% должен поддержать родителей, чьи дети из-за пандемии уже почти год находятся на домашнем обучении, пишет издание The Drink Business.

Пиво поступило в продажу 17 февраля в честь последней недели первого полугодия. В Англии до сих пор действует локдаун. Сложнее всего сейчас приходится родителям детей-школьников: им нужно успевать работать, воспитывать детей и следить за их успехами в школе на удаленном обучении.

"Мы решили поддержать таких родителей и выпустить для них что-нибудь сладенькое. Наше пиво должно сказать им: вы справились! Отложите чтение и математику, откройте пиво и насладитесь парой спокойных минут", – говорит сооснователь пивоварни Amity Brew Co Ричард Дегнан, отец двоих школьников.

"Мед – идеальное дополнение к пиву. Он уравновешивает хмелевую горечь, а сахар в нем добавляют крепости. Все мы заслуживаем награды, и я надеюсь, что этот напиток заставит улыбнуться и утомленных родителей, и любителей пива", – добавил основатель компании Hilltop Скотт Дэвис.

К слову, во время локдауна пабы в Британии остаются закрытыми. С апреля власти обещают разрешить обслуживание в пивных садах, однако по оценке Британской ассоциации пива и пабов, около 60% заведений в стране не имеют достаточно просторных садов и двориков, которые могли бы принять достаточно гостей с соблюдением социальной дистанции. К тому же погода в Англии в апреле совершенно непредсказуема.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине нашли рецепт пива начала ХХ века. Рецепт был опубликован в газете "Голос Калуша" за 1919 год.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!