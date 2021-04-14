В Британии придумали рецепт идеального чая

Алан Мэкки из Университета Лидса, Великобритания, придумал рецепт чая именно для регионов с жесткой водой, главным компонентом которого стало молоко.

Стоит отметить, что ученый предложил, на первый взгляд, достаточно нетрадиционный способ приготовления утреннего напитка, а именно – наливать молоко на чайный пакетик до того, как добавить кипяток. Об этом сообщает The Sun.

"Приготовление чая традиционным способом – замачивание пакетика в горячей воде перед тем, как вытащить его и добавить молоко, – приводит к тому, что танины превращаются в твердые частицы, прежде чем они смогут должным образом раскрыть свои оттенки вкуса. Но если добавить молоко в начале процесса замачивания чайного пакетика, молочные белки могут связаться с дубильными веществами и другими минералами в воде, предотвращая их превращение в твердое вещество, что в свою очередь дает вам гораздо лучший вкус", – заявил ученый.

Важно, что согласно исследованиям, такой способ приготовления чая, якобы помогает нейтрализовать жесткую воду.

"Вкус в основном создается различными соединениями чая, в том числе танинами. Чем больше минералов присутствует в воде, тем сложнее этим соединениям раскрыть свой вкус, что приводит к безвкусному чаю, который вы получаете в регионах с жесткой водой", – отметил ученый.

Стоит отметить, что рецепт чая от Алана Мэкки должен дать толчок для 16,7 миллионов британцев, которые проживают в районах с жесткой водой.

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