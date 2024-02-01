Где бы вы ни готовили куриное мясо: в духовке, на сковороде или мангале – продукт обязательно нужно мариновать. Курица станет сочной и мягкой, и вы точно получите удовольствие от такой еды. Но далеко не все маринады подходят для такого мяса.

Редакция FoodOboz расскажет, какой ингредиент ни в коем случае нельзя добавлять в маринад для курицы. Вы только испортите продукты.

Что обязательно должно быть в маринаде для курицы

Чтобы курица стала мягкой и, при этом, сочной – обязательно используйте те маринады, в основе которых есть кислота. Это могут быть апельсиновые, лимонные или томатные маринады.

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Что не подходит для курицы

С задачей размягчения волокон точно не справится майонез, поэтому использовать его не стоит. В нем недостаточно кислоты, которая необходима для курицы. Если текстура и вкус майонеза вам нравятся – замените его йогуртом без наполнителей или кефиром.

Какие специи лучше добавить

Для курицы прекрасно подходят разнообразные травы:

чабрец

базилик

майоран

розмарин

Также можно экспериментировать с перцем, в зависимости от желаемого эффекта (мягкого или острого). Прекрасным дополнением к курице станут карие и куркума.

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