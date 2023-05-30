В чем нельзя мариновать курицу: мясо будет сухим

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
285
В чем нельзя мариновать курицу: мясо будет сухим

Нежное куриное мясо очень просто испортить. Блюдо получится невкусным, если вы выберете для него неправильный маринад. И очень часто все дело только в одном простом ингредиенте.

Редакция FoodOboz расскажет, в чем нельзя мариновать курицу, чтобы мясо получилось мягким и сочным. Также, поделится несколькими секретами по приготовлению.

В чем нельзя мариновать курицу: мясо будет сухим

Не стоит мариновать курицу в майонезе. Этот продукт делает нежное мясо очень жестким. Все потому. что в составе такого продукта есть уксус. Он дает курице еще и горьковатый привкус.

Видео дня
В чем нельзя мариновать курицу: мясо будет сухим

Также, нельзя добавлять соль в сам маринад. Специя забирает весь сок из мяса, поэтому оно будет сухим. Лучше всего посолить продукт за 10 минут до приготовления.

Рекомендации по приготовлению сочной курицы

В чем нельзя мариновать курицу: мясо будет сухим

Если вы маринируете курицу дольше 2 часов – храните ее в холодильнике.

В чем нельзя мариновать курицу: мясо будет сухим

Для маринования лучше всего подходит растительное масло, ведь оно удачно сочетается со специями.

Если вы маринируете целую курицу – ей нужно 10-12 часов. Бедра и голени – 4 часа. Для грудки и крылышек достаточно часа.

В чем нельзя мариновать курицу: мясо будет сухим

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты