Нежное куриное мясо очень просто испортить. Блюдо получится невкусным, если вы выберете для него неправильный маринад. И очень часто все дело только в одном простом ингредиенте.

Редакция FoodOboz расскажет, в чем нельзя мариновать курицу, чтобы мясо получилось мягким и сочным. Также, поделится несколькими секретами по приготовлению.

Не стоит мариновать курицу в майонезе. Этот продукт делает нежное мясо очень жестким. Все потому. что в составе такого продукта есть уксус. Он дает курице еще и горьковатый привкус.

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Также, нельзя добавлять соль в сам маринад. Специя забирает весь сок из мяса, поэтому оно будет сухим. Лучше всего посолить продукт за 10 минут до приготовления.

Рекомендации по приготовлению сочной курицы

Если вы маринируете курицу дольше 2 часов – храните ее в холодильнике.

Для маринования лучше всего подходит растительное масло, ведь оно удачно сочетается со специями.

Если вы маринируете целую курицу – ей нужно 10-12 часов. Бедра и голени – 4 часа. Для грудки и крылышек достаточно часа.

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