На улице уже по-настоящему весенняя погода. А это значит, что сезон шашлыка начат. Особенно вкусно, когда мясо замариновано самостоятельно, в домашних условиях. Но очень важно знать, какие компоненты уместно использовать, от которых лучше отказаться.

Редакция FoodOboz расскажет, в чем не стоит мариновать шашлык. Следующие маринады могут только испортить ваше блюдо.

Ананас и киви

Эти фрукты часто используют для маринования шашлыка, чтобы сделать мясо мягким. Но кислота, которая есть в этих продуктах, разрушает волокна. И если оставить кусочки мяса во фруктах на время – вы получите один сплошной ком со слизью.

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Маринад на основе уксуса

Замачивание мяса в уксусе – это метод, который стал популярным еще во времена СССР. Такой маринад делали для того, чтобы спасти мясо не лучшего качества. Это было следствием дефицита хороших продуктов и всевозможных пряностей для шашлыка. Но если вы все же воспользуетесь таким методом – ваше мясо будет иметь неприятный вкус и станет жестким.

Маринад на майонезе

Такое основание можно выбрать только в том случае, если ваше мясо очень нежное. Все потому, что в майонезе много жира, а он не сделает ваш шашлык мягким. Но если вы все же любите майонез – добавляйте его только в очень свежее и нежное мясо.

Соевый соус

Этот компонент полностью изменяет текстуру мяса. Поэтому упругий и сочный кусочек свинины может превратиться в ветчину. Шашлык из такого продукта получится не самый лучший. Все зависит от ваших личных предпочтений. Лучше всего соевый соус подходит все же для птицы.

Несоответствие специй маринаду

Многие убеждены, что в шашлык нужно добавлять сразу все специи, которые есть дома: разнообразные перцы, травы, кориандр. Но таким образом вы только уничтожаете вкус мяса. Можно добавить всего 2-3 специи – этого будет вполне достаточно.

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