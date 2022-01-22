В чем панировать курицу, чтобы она была воздушной: ингредиент, который изменит блюдо до неузнаваемости

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
8,6 т.
В чем панировать курицу, чтобы она была воздушной: ингредиент, который изменит блюдо до неузнаваемости

Приготовить мягкое, сочное и воздушное куриное филе так, чтобы мясо просто таяло во рту, – мечта каждой хозяйки. Но ее совсем не трудно воплотить в реальность благодаря одному простому ингредиенту, в котором нужно панировать курицу перед жаркой, а именно – в яичном белке.

Рецепт опубликован в кулинарном блоге azbuka_pp в Instagram.

Куриное филе в кляре

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт

  • яйца – 2 шт

  • крахмал кукурузный – 1 ст. л.

  • соль

  • сушеный чеснок

  • масло растительное

Белок для блюда
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Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать кусками средней величины.

2. В яичках белки отделить от желтков. Желтки смешать с филе, а белки взбить до плотных пиков.

Ингредиенты для блюда

3. К курице добавить соль, чеснок, крахмал. Перемешать.

4. Обмокнуть куски курицы в белках и жарить на среднем огне под крышкой.

Жаркое филе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить нашумевшие куриные стрипсы из филе.

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