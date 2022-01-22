В чем панировать курицу, чтобы она была воздушной: ингредиент, который изменит блюдо до неузнаваемости
Приготовить мягкое, сочное и воздушное куриное филе так, чтобы мясо просто таяло во рту, – мечта каждой хозяйки. Но ее совсем не трудно воплотить в реальность благодаря одному простому ингредиенту, в котором нужно панировать курицу перед жаркой, а именно – в яичном белке.
Рецепт опубликован в кулинарном блоге azbuka_pp в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 2 шт
яйца – 2 шт
крахмал кукурузный – 1 ст. л.
соль
сушеный чеснок
масло растительное
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать кусками средней величины.
2. В яичках белки отделить от желтков. Желтки смешать с филе, а белки взбить до плотных пиков.
3. К курице добавить соль, чеснок, крахмал. Перемешать.
4. Обмокнуть куски курицы в белках и жарить на среднем огне под крышкой.
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