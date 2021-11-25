Как приготовить заварной крем для эклеров: секреты удачной консистенции
Заварные пирожные – это популярный десерт французской кухни. Их успели полюбить во всем мире за хрустящее основание и нежный сливочный крем внутри. У него достаточно нюансов приготовления, о которых многие хозяйки не знают. Так что в этом стоит разобраться.
Фудблогер Наталья Заречинская поделилась рецептом удачного заварного крема. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Молоко – 200 г
Сливки – 50 мл
Желтки – 60 г
Сахар – 50 г
Ваниль
Сливочное масло – 18 г
Кукурузный крахмал – 22 г
Способ приготовления:
1. Желтки смешать с сахаром и крахмалом.
2. Молоко с ванилью довести до кипения.
3. Постепенно ввести молоко в яичную смесь.
4. вернуть массу на плиту и довести до кипения. Поварить несколько минут.
5. Снять с огня, добавить масло, процедить через сито. Накрыть пищевой пленкой и охладить.
Также ранее фудблогерша поделилась рецептом эклеров.
Ингредиенты:
Для теста:
Мука – 300 г
Вода – 500 мл
Масло сливочное – 200 г
Яйца – 9-10 шт
Соль – щепотка
Для крема:
Белый шоколад – 180 г
Сливки горячие – 120 мл
Сливки холодные – 300 мл
Сливочный творог – 120 г
Кокосовая стружка – 30 г
Желатин – 5 г
Вода – 30 мл
Способ приготовления крема:
1. Желатин залить водой.
2. Шоколад залить горячими сливками и дать несколько минут постоять.
3. Добавить кокосовую стружку и желатин. Взбить блендером.
4. Добавить холодные сливки и творог. Сбить.
5. В кастрюле смешать воду, масло и соль. Довести до кипения.
6. Насыпать муку и заварить крем. Поставить на средний огонь и готовить еще 30 секунд.
6. Переложить в емкость и дать остыть.
7. Яйца взбить вилкой и добавить в крем.
8. Сформировать эклеры и выпекать при температуре 180-200 градусов 35-40 минут.
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