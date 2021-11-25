Как приготовить заварной крем для эклеров: секреты удачной консистенции

Заварные пирожные – это популярный десерт французской кухни. Их успели полюбить во всем мире за хрустящее основание и нежный сливочный крем внутри. У него достаточно нюансов приготовления, о которых многие хозяйки не знают. Так что в этом стоит разобраться.

Фудблогер Наталья Заречинская поделилась рецептом удачного заварного крема. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Молоко – 200 г

Сливки – 50 мл

Желтки – 60 г

Сахар – 50 г

Ваниль

Сливочное масло – 18 г

Кукурузный крахмал – 22 г

Способ приготовления:

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1. Желтки смешать с сахаром и крахмалом.

2. Молоко с ванилью довести до кипения.

3. Постепенно ввести молоко в яичную смесь.

4. вернуть массу на плиту и довести до кипения. Поварить несколько минут.

5. Снять с огня, добавить масло, процедить через сито. Накрыть пищевой пленкой и охладить.

Также ранее фудблогерша поделилась рецептом эклеров.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 300 г

Вода – 500 мл

Масло сливочное – 200 г

Яйца – 9-10 шт

Соль – щепотка

Для крема:

Белый шоколад – 180 г

Сливки горячие – 120 мл

Сливки холодные – 300 мл

Сливочный творог – 120 г

Кокосовая стружка – 30 г

Желатин – 5 г

Вода – 30 мл

Способ приготовления крема:

1. Желатин залить водой.

2. Шоколад залить горячими сливками и дать несколько минут постоять.

3. Добавить кокосовую стружку и желатин. Взбить блендером.

4. Добавить холодные сливки и творог. Сбить.

5. В кастрюле смешать воду, масло и соль. Довести до кипения.

6. Насыпать муку и заварить крем. Поставить на средний огонь и готовить еще 30 секунд.

6. Переложить в емкость и дать остыть.

7. Яйца взбить вилкой и добавить в крем.

8. Сформировать эклеры и выпекать при температуре 180-200 градусов 35-40 минут.

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