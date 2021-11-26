В чем секрет идеальной запеченной утки: рассказывает Владимир Ярославский

Запеченная утка – роскошное мясное блюдо, которое обычно готовят на семейные праздники. Подают просто целой, начиняют разнообразными крупами или фруктами. Но такое мясо легко испортить, ведь оно очень деликатное. Потому нужно знать несколько секретов.

Рецептом идеальной утки с яблоками и картофелем поделился звездный украинский шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

горчица дижонская – 75 г

мед – 60 г

соль, перец

небольшие зеленые яблоки – 5 шт

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небольшой картофель – 5 шт

утка – 1, 3 кг

Способ приготовления:

1. Для маринада смешать мед, горчицу соль и перец (соль лучше всего брать из расчета 10-11 г на 1 кг продукта).

2. Утку промыть, высушить полотенцем, натереть маринадом и поставить на ночь, а можно даже и на две ночи.

3. Достать птицу из холодного места, положить на середину подготовленной фольги: скложить ее в 2 слоя и подготовить большой кусок, чтобы он мог полностью покрыть мясо.

4. Почистить яблоки, их тоже можно немного смазать маринадом. Положить в утку. Те, которые не влезут, рядом.

5. Картофель разрезать пополам и положить под утку со всех сторон.

6. От крыльев отрезать последнюю фалангу. Ножки можно обвязать шпагатом, чтобы было красиво.

7. Можно добавить травы – тимьян и розмарин, замотать в фольгу челноком, чтобы не вытекал сок.

8. Плотно закрыть фольгу (чтобы готовилась в собственном соке) и поставить в разогретую духовку при 180 градусах на 1 час, а затем снизить до 120 градусов и еще готовить 2 – 2,5 часа. Затем открыть фольгу, полить полученным соком, приподнять температуру до 200-220 и готовить к румяной корочке.

Несколько нюансов приготовления блюда

1. Если утка больше – то и готовить нужно дольше. На каждые 0,5 кг – дополнительно полчаса на 120 градусов. Пропорции ингредиентов тоже соответственно увеличить.

2. Вместо картофеля можно использовать другие корнеплоды.

3. Для лучшего вкуса, по желанию, добавить зерновую горчицу.

4. Если нужно приготовить блюдо быстро, может не использовать целую утку, а только ножки.

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