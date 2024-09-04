Домашние сырники очень часто распадаются и горят, и причина этого – неудачное жидкое тесто. Для того, чтобы тесто было удачным, кулинары советуют в основу добавить всего 1 желток.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников с рисовой мукой, которые не будут распадаться.

Ингредиенты:

180 г кисломолочного сыра 5-9%

1 желток

сахар/сахарзаменитель по вкусу

2 ст.л. рисовой муки

Способ приготовления:

1. В сыр добавьте все ингредиенты и хорошо перемешайте вилкой.

2. Переложите творожную массу на присыпанную мукой поверхность и сформируйте колбаску, разделите ее на 6 равных частиц и с помощью стакана формируйте сырники, не делайте их слишком высокими.

3. Жарьте сырники на хорошо разогретой сковороде около 5-9 минут под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: