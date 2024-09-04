В чем секрет идеальных сырников: делимся советами и рецептом
Домашние сырники очень часто распадаются и горят, и причина этого – неудачное жидкое тесто. Для того, чтобы тесто было удачным, кулинары советуют в основу добавить всего 1 желток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников с рисовой мукой, которые не будут распадаться.
Ингредиенты:
- 180 г кисломолочного сыра 5-9%
- 1 желток
- сахар/сахарзаменитель по вкусу
- 2 ст.л. рисовой муки
Способ приготовления:
1. В сыр добавьте все ингредиенты и хорошо перемешайте вилкой.
2. Переложите творожную массу на присыпанную мукой поверхность и сформируйте колбаску, разделите ее на 6 равных частиц и с помощью стакана формируйте сырники, не делайте их слишком высокими.
3. Жарьте сырники на хорошо разогретой сковороде около 5-9 минут под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.
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