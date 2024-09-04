В чем секрет идеальных сырников: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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В чем секрет идеальных сырников: делимся советами и рецептом

Домашние сырники очень часто распадаются и горят, и причина этого – неудачное жидкое тесто. Для того, чтобы тесто было удачным, кулинары советуют в основу добавить всего 1 желток.

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Домашние сырники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырников с рисовой мукой, которые не будут распадаться.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 180 г кисломолочного сыра 5-9%
  • 1 желток
  • сахар/сахарзаменитель по вкусу
  • 2 ст.л. рисовой муки

Способ приготовления:

1. В сыр добавьте все ингредиенты и хорошо перемешайте вилкой.

Творожная основа

2. Переложите творожную массу на присыпанную мукой поверхность и сформируйте колбаску, разделите ее на 6 равных частиц и с помощью стакана формируйте сырники, не делайте их слишком высокими.

Приготовление теста

3. Жарьте сырники на хорошо разогретой сковороде около 5-9 минут под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые сырники

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