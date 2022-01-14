В чем секрет приготовления тонких блинов: получатся даже у начинающих
Почти у всех, кто готовит блины впервые, возникает проблема, когда блюдо получается больше похоже на оладьи – толстое и немного жирное. Но такую проблему легко поправить. Всего несколько простых манипуляций с тестом, а также правильная технология смазывания сковороды маслом – и вы получите тонкие и нежные блины, которые будут просто таять во рту и сочетаются с любой начинкой.
Идея приготовления опубликована на странице kuxnya_prav_pit в Instagram.
Ингредиенты:
молоко 2,5% – 400 г
мука – 100 г
яйца – 1 шт
сода – 1/5 чайной ложки.
соль – щепотка
подсластитель – по вкусу
ванилин.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты смешать миксером.
2. Оставить тесто на время. Это нужно сделать именно для того, чтобы масса набухла. Тогда на 1 блин не потребуется много жидкости и он получится тонким.
3. Жарить, смазывая сковороду маслом раз в три блина.
4. Следует придерживаться особой технологии: каплю масла растереть салфеткой и этой же салфеткой еще раз смазать.
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