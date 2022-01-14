В чем секрет приготовления тонких блинов: получатся даже у начинающих

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,5 т.
В чем секрет приготовления тонких блинов: получатся даже у начинающих

Почти у всех, кто готовит блины впервые, возникает проблема, когда блюдо получается больше похоже на оладьи – толстое и немного жирное. Но такую проблему легко поправить. Всего несколько простых манипуляций с тестом, а также правильная технология смазывания сковороды маслом – и вы получите тонкие и нежные блины, которые будут просто таять во рту и сочетаются с любой начинкой.

Идея приготовления опубликована на странице kuxnya_prav_pit в Instagram.

Технология приготовления тонких блинчиков

Ингредиенты:

  • молоко 2,5% – 400 г

  • мука – 100 г

  • яйца – 1 шт

  • сода – 1/5 чайной ложки.

  • соль – щепотка

  • подсластитель – по вкусу

  • ванилин.

Технология жарки блинов
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Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешать миксером.

2. Оставить тесто на время. Это нужно сделать именно для того, чтобы масса набухла. Тогда на 1 блин не потребуется много жидкости и он получится тонким.

Ингредиенты для теста

3. Жарить, смазывая сковороду маслом раз в три блина.

Жареные блины, с которыми сочетается любая начинка

4. Следует придерживаться особой технологии: каплю масла растереть салфеткой и этой же салфеткой еще раз смазать.

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