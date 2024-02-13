В чем секрет сочных мясных котлет: добавьте один простой ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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В чем секрет сочных мясных котлет: добавьте один простой ингредиент

Если котлеты получаются сухими – вы просто неправильно их готовите. После жарки изделия следует еще и запечь в духовке. А чтобы фарш был сочным – добавьте к нему один простой и ингредиент.

Идея приготовления сочных мясных котлет опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna_ons) в Instagram. В массу для приготовления котлет обязательно нужно добавить натертый сыр.

В чем секрет сочных мясных котлет: добавьте один простой ингредиент

Ингредиенты:

  • 500 г фарша
  • лук
  • 3 ломтика хлеба белого
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  • яйцо
  • приправы
  • панировочные сухари (3-4 ст.л.)
  • твердый сыр
  • молоко – 4-5 ст.л. (для хлеба)
  • столовая ложка сливочного масла

Способ приготовления:

В чем секрет сочных мясных котлет: добавьте один простой ингредиент

1. В блендер нарезать лук.

2. Добавить туда же предварительно намоченный в молоке хлеб (не отжимая от молока) и одно яйцо. Все взбить в блендере до однородности.

В чем секрет сочных мясных котлет: добавьте один простой ингредиент

3. Далее добавить в фарш смесь из лука, также соль и приправы, панировочные сухари, твердый сыр и мягкое сливочное масло.

В чем секрет сочных мясных котлет: добавьте один простой ингредиент

4. Все вымешать руками, сформовать котлеты и обжарить с двух сторон на сковороде. Если масса жидкая – добавьте еще сухарей).

5. После жарки отправить котлетку в духовку на 5-10 минут при температуре 190 градусов.

В чем секрет сочных мясных котлет: добавьте один простой ингредиент

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