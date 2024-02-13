В чем секрет сочных мясных котлет: добавьте один простой ингредиент
Если котлеты получаются сухими – вы просто неправильно их готовите. После жарки изделия следует еще и запечь в духовке. А чтобы фарш был сочным – добавьте к нему один простой и ингредиент.
Идея приготовления сочных мясных котлет опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna_ons) в Instagram. В массу для приготовления котлет обязательно нужно добавить натертый сыр.
Ингредиенты:
- 500 г фарша
- лук
- 3 ломтика хлеба белого
- яйцо
- приправы
- панировочные сухари (3-4 ст.л.)
- твердый сыр
- молоко – 4-5 ст.л. (для хлеба)
- столовая ложка сливочного масла
Способ приготовления:
1. В блендер нарезать лук.
2. Добавить туда же предварительно намоченный в молоке хлеб (не отжимая от молока) и одно яйцо. Все взбить в блендере до однородности.
3. Далее добавить в фарш смесь из лука, также соль и приправы, панировочные сухари, твердый сыр и мягкое сливочное масло.
4. Все вымешать руками, сформовать котлеты и обжарить с двух сторон на сковороде. Если масса жидкая – добавьте еще сухарей).
5. После жарки отправить котлетку в духовку на 5-10 минут при температуре 190 градусов.
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