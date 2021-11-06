В чем секрет веганского бургера: опыт фудблогера

Веганский бургер – это идеальный вариант для тех, кто решил отказаться от животной пищи. К тому же блюдо является более полезной вариацией популярного фаст-фуда. Так что те, кто следит за своим питанием, тоже оценит такой вариант.

Рецептом веган-бургера поделилась фудблогер и повар Оксана Матвеева. Опубликовано в Instagram.

Как сообщает эксперт, весь секрет бургера заключается в пухлых булочках, приготовленных с добавлением псилиума. Это шелуха семян подорожника, произрастающая в Индии, Испании и Франции. Благодаря этому компоненту выпечка без яиц и без глютена получается идеальной.

Ингредиенты:

Для булочек:

Цельнозерновая пшеничная мука – 220 г

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Псилиум – 6 г

Семена льна – 20 г

Соль – 0,5 ч. л.

Разрыхлитель – 8 г

Оливковое масло – 12 мл

Вода – 220 мл

Для котлеты:

Нут – 200 г

Кабачок – 1 шт

Лук – 1 шт

Псилиум – 1 ст. л.

Сода – 12 ч. л.

Зира – 1\2 ч. л.

Сушеный чеснок – 1\2 ч. л.

Цельнозерновая мука – 1 ст. л.

Кунжут

Соль

Перец

Зелень

Способ приготовления:

Для начала приготовить булочки. Псилиум смешать с водой. Просеять все сухие компоненты и смешать. Добавить жидкость с псилиумом и растительным маслом. Замесить тесто. Сформировать шарик, приплюснуть немного и выложить на пергамент. Можно посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут. Приготовить котлеты. Нут предварительно замочить в воде и процедить. Нут и лук взбить в блендере. Кабачок натереть и убрать сок. Соединить две массы и сформовать котлеты. Обвалять в кунжуте. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут. Сформировать бургер по своему вкусу: добавить любимый соус, зелень, овощи или авокадо.

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