В чем секрет веганского бургера: опыт фудблогера
Веганский бургер – это идеальный вариант для тех, кто решил отказаться от животной пищи. К тому же блюдо является более полезной вариацией популярного фаст-фуда. Так что те, кто следит за своим питанием, тоже оценит такой вариант.
Рецептом веган-бургера поделилась фудблогер и повар Оксана Матвеева. Опубликовано в Instagram.
Как сообщает эксперт, весь секрет бургера заключается в пухлых булочках, приготовленных с добавлением псилиума. Это шелуха семян подорожника, произрастающая в Индии, Испании и Франции. Благодаря этому компоненту выпечка без яиц и без глютена получается идеальной.
Ингредиенты:
Для булочек:
Цельнозерновая пшеничная мука – 220 г
Псилиум – 6 г
Семена льна – 20 г
Соль – 0,5 ч. л.
Разрыхлитель – 8 г
Оливковое масло – 12 мл
Вода – 220 мл
Для котлеты:
Нут – 200 г
Кабачок – 1 шт
Лук – 1 шт
Псилиум – 1 ст. л.
Сода – 12 ч. л.
Зира – 1\2 ч. л.
Сушеный чеснок – 1\2 ч. л.
Цельнозерновая мука – 1 ст. л.
Кунжут
Соль
Перец
Зелень
Способ приготовления:
Для начала приготовить булочки. Псилиум смешать с водой.
Просеять все сухие компоненты и смешать. Добавить жидкость с псилиумом и растительным маслом. Замесить тесто.
Сформировать шарик, приплюснуть немного и выложить на пергамент. Можно посыпать кунжутом.
Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.
Приготовить котлеты. Нут предварительно замочить в воде и процедить.
Нут и лук взбить в блендере.
Кабачок натереть и убрать сок.
Соединить две массы и сформовать котлеты. Обвалять в кунжуте.
Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.
Сформировать бургер по своему вкусу: добавить любимый соус, зелень, овощи или авокадо.
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