В чем секрет веганского бургера: опыт фудблогера

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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В чем секрет веганского бургера: опыт фудблогера

Веганский бургер – это идеальный вариант для тех, кто решил отказаться от животной пищи. К тому же блюдо является более полезной вариацией популярного фаст-фуда. Так что те, кто следит за своим питанием, тоже оценит такой вариант.

Рецептом веган-бургера поделилась фудблогер и повар Оксана Матвеева. Опубликовано в Instagram.

Как сообщает эксперт, весь секрет бургера заключается в пухлых булочках, приготовленных с добавлением псилиума. Это шелуха семян подорожника, произрастающая в Индии, Испании и Франции. Благодаря этому компоненту выпечка без яиц и без глютена получается идеальной.

Ингредиенты:

Для булочек:

  • Цельнозерновая пшеничная мука – 220 г

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  • Псилиум – 6 г

  • Семена льна – 20 г

  • Соль – 0,5 ч. л.

  • Разрыхлитель – 8 г

  • Оливковое масло – 12 мл

  • Вода – 220 мл

Булочки с кунжутом

Для котлеты:

  • Нут – 200 г

  • Кабачок – 1 шт

  • Лук – 1 шт

  • Псилиум – 1 ст. л.

  • Сода – 12 ч. л.

  • Зира – 1\2 ч. л.

  • Сушеный чеснок – 1\2 ч. л.

  • Цельнозерновая мука – 1 ст. л.

  • Кунжут

  • Соль

  • Перец

  • Зелень

Нутовые котлеты

Способ приготовления:

  1. Для начала приготовить булочки. Псилиум смешать с водой.

  2. Просеять все сухие компоненты и смешать. Добавить жидкость с псилиумом и растительным маслом. Замесить тесто.

  3. Сформировать шарик, приплюснуть немного и выложить на пергамент. Можно посыпать кунжутом.

  4. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.

  5. Приготовить котлеты. Нут предварительно замочить в воде и процедить.

  6. Нут и лук взбить в блендере.

  7. Кабачок натереть и убрать сок.

  8. Соединить две массы и сформовать котлеты. Обвалять в кунжуте.

  9. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.

  10. Сформировать бургер по своему вкусу: добавить любимый соус, зелень, овощи или авокадо.

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