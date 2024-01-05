Гороховый суп – это очень популярное блюдо, которое не всегда выходит приготовить вкусно. Горох часто получается жестким, а бульон – довольно пресным. На самом деле секрет идеального вкуса в нескольких простых ингредиентах.

Идея приготовления идеального горохового супа опубликована на странице фудблогера Максима с ником nekuhar в Instagram. Бульон для блюда следует сварить на основе свинины и фенхеля. Также, особую пикантность придаст копченое сало. А горох следует использовать и желтый, и зеленый.

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Ингредиенты на 2,5 литра

Для бульона:

400 граммов свинины

2 луковицы

1 корень фенхеля

1 морковка

Для наполнения:

150 мл зеленого сухого гороха

150 мл желтого сухого гороха

150 граммов копченого сала

2 небольшие луковицы

2 средние морковки

1 крупная картофелина

лавровые листья

соль

масло

Для сухариков:

любой хлеб

оливковое или растительное масло

орегано

Способ приготовления:

1. Горох промыть до прозрачной воды, замочить в большом количестве питьевой воды на сутки. Через 12 часов необходимо заменить воду.

2. В кастрюлю с водой положить мясо. Когда закипит – снять пену, добавить корнеплоды.

3. Еще раз снять пену.

4. Из гороха слить воду, добавить в кастрюлю.

5. Варить бульон на малом огне с приоткрытой крышкой полтора часа. Тем временем нарезать мелким кубиком сало, лук, морковь и картофель.

6. Сало обжарить на сковороде, добавить лук и морковь и тоже обжарить.

7. Когда бульон готов, достать из него корнеплоды, добавить картофель и зажарку, варить еще 20-25 минут, посолить, добавить лавровый лист.

8. Хлеб порезать на кубики, выложить на противень, полить небольшим количеством растительного масла и посыпать орегано, запекать при температуре 180 градусов 10–15 минут на режиме "гриль" в духовке, во время приготовления 1 раз перемешать.

9. Суп подавать в глубоких тарелках, добавив сухари, черный перец и измельченную зелень.

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