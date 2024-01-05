В чем секрет вкусного горохового супа: блюдо понравится всем
Гороховый суп – это очень популярное блюдо, которое не всегда выходит приготовить вкусно. Горох часто получается жестким, а бульон – довольно пресным. На самом деле секрет идеального вкуса в нескольких простых ингредиентах.
Идея приготовления идеального горохового супа опубликована на странице фудблогера Максима с ником nekuhar в Instagram. Бульон для блюда следует сварить на основе свинины и фенхеля. Также, особую пикантность придаст копченое сало. А горох следует использовать и желтый, и зеленый.
Ингредиенты на 2,5 литра
Для бульона:
- 400 граммов свинины
- 2 луковицы
- 1 корень фенхеля
- 1 морковка
Для наполнения:
- 150 мл зеленого сухого гороха
- 150 мл желтого сухого гороха
- 150 граммов копченого сала
- 2 небольшие луковицы
- 2 средние морковки
- 1 крупная картофелина
- лавровые листья
- соль
- масло
Для сухариков:
- любой хлеб
- оливковое или растительное масло
- орегано
Способ приготовления:
1. Горох промыть до прозрачной воды, замочить в большом количестве питьевой воды на сутки. Через 12 часов необходимо заменить воду.
2. В кастрюлю с водой положить мясо. Когда закипит – снять пену, добавить корнеплоды.
3. Еще раз снять пену.
4. Из гороха слить воду, добавить в кастрюлю.
5. Варить бульон на малом огне с приоткрытой крышкой полтора часа. Тем временем нарезать мелким кубиком сало, лук, морковь и картофель.
6. Сало обжарить на сковороде, добавить лук и морковь и тоже обжарить.
7. Когда бульон готов, достать из него корнеплоды, добавить картофель и зажарку, варить еще 20-25 минут, посолить, добавить лавровый лист.
8. Хлеб порезать на кубики, выложить на противень, полить небольшим количеством растительного масла и посыпать орегано, запекать при температуре 180 градусов 10–15 минут на режиме "гриль" в духовке, во время приготовления 1 раз перемешать.
9. Суп подавать в глубоких тарелках, добавив сухари, черный перец и измельченную зелень.
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