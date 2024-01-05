В чем секрет вкусного горохового супа: блюдо понравится всем

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
2,7 т.
В чем секрет вкусного горохового супа: блюдо понравится всем

Гороховый суп – это очень популярное блюдо, которое не всегда выходит приготовить вкусно. Горох часто получается жестким, а бульон – довольно пресным. На самом деле секрет идеального вкуса в нескольких простых ингредиентах.

Идея приготовления идеального горохового супа опубликована на странице фудблогера Максима с ником nekuhar в Instagram. Бульон для блюда следует сварить на основе свинины и фенхеля. Также, особую пикантность придаст копченое сало. А горох следует использовать и желтый, и зеленый.

В чем секрет вкусного горохового супа: блюдо понравится всем
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Ингредиенты на 2,5 литра

Для бульона:

  • 400 граммов свинины
  • 2 луковицы
  • 1 корень фенхеля
  • 1 морковка

Для наполнения:

  • 150 мл зеленого сухого гороха
  • 150 мл желтого сухого гороха
  • 150 граммов копченого сала
  • 2 небольшие луковицы
  • 2 средние морковки
  • 1 крупная картофелина
  • лавровые листья
  • соль
  • масло

Для сухариков:

  • любой хлеб
  • оливковое или растительное масло
  • орегано

Способ приготовления:

В чем секрет вкусного горохового супа: блюдо понравится всем

1. Горох промыть до прозрачной воды, замочить в большом количестве питьевой воды на сутки. Через 12 часов необходимо заменить воду.

2. В кастрюлю с водой положить мясо. Когда закипит – снять пену, добавить корнеплоды.

3. Еще раз снять пену.

В чем секрет вкусного горохового супа: блюдо понравится всем

4. Из гороха слить воду, добавить в кастрюлю.

5. Варить бульон на малом огне с приоткрытой крышкой полтора часа. Тем временем нарезать мелким кубиком сало, лук, морковь и картофель.

В чем секрет вкусного горохового супа: блюдо понравится всем

6. Сало обжарить на сковороде, добавить лук и морковь и тоже обжарить.

В чем секрет вкусного горохового супа: блюдо понравится всем

7. Когда бульон готов, достать из него корнеплоды, добавить картофель и зажарку, варить еще 20-25 минут, посолить, добавить лавровый лист.

В чем секрет вкусного горохового супа: блюдо понравится всем

8. Хлеб порезать на кубики, выложить на противень, полить небольшим количеством растительного масла и посыпать орегано, запекать при температуре 180 градусов 10–15 минут на режиме "гриль" в духовке, во время приготовления 1 раз перемешать.

В чем секрет вкусного горохового супа: блюдо понравится всем

9. Суп подавать в глубоких тарелках, добавив сухари, черный перец и измельченную зелень.

В чем секрет вкусного горохового супа: блюдо понравится всем

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