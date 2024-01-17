Одно из лучших первых блюд для обеда – это зеленый борщ. Чтобы он был наваристый и не слишком жирный – используйте курицу. А из круп отлично подходит булгур.

Идея приготовления наваристого зеленого борща на обед опубликована на странице нутрициолога Ульяны Науменко (ulichka_naumenko ) в Instagram. Блюдо получается очень питательным.

Ингредиенты:

кипяток – 400 мл

мясо куриного бедра – 250 г (в сыром виде)

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булгур – 2 ст.л. (40 г в сухом виде)

лук – 50 г

морковь – 50 г

щавель (или шпинат) – 50 г

лук зеленый – 20 г

отварное яйцо – 1 шт

любимые приправы

оливковое масло – 1 ч.л.

сметана – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. В кипящую воду добавить мясо, слить первый бульон и варить на втором бульоне.

2. На оливковом масле обжарить нарезанный лук и натертую морковь.

3. Переложить в кипящую воду.

4. Добавить булгур.

5. Проварить 15 минут и добавить щавель, зеленый лук и натертое яйцо.

6. Проварить еще 10 минут и добавить приправу.

7. Готовое блюдо разделить пополам.

8. Подавать со сметаной.

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