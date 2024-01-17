В чем секрет вкусного зеленого борща: идеально приготовить на обед
Одно из лучших первых блюд для обеда – это зеленый борщ. Чтобы он был наваристый и не слишком жирный – используйте курицу. А из круп отлично подходит булгур.
Идея приготовления наваристого зеленого борща на обед опубликована на странице нутрициолога Ульяны Науменко (ulichka_naumenko ) в Instagram. Блюдо получается очень питательным.
Ингредиенты:
- кипяток – 400 мл
- мясо куриного бедра – 250 г (в сыром виде)
- булгур – 2 ст.л. (40 г в сухом виде)
- лук – 50 г
- морковь – 50 г
- щавель (или шпинат) – 50 г
- лук зеленый – 20 г
- отварное яйцо – 1 шт
- любимые приправы
- оливковое масло – 1 ч.л.
- сметана – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. В кипящую воду добавить мясо, слить первый бульон и варить на втором бульоне.
2. На оливковом масле обжарить нарезанный лук и натертую морковь.
3. Переложить в кипящую воду.
4. Добавить булгур.
5. Проварить 15 минут и добавить щавель, зеленый лук и натертое яйцо.
6. Проварить еще 10 минут и добавить приправу.
7. Готовое блюдо разделить пополам.
8. Подавать со сметаной.
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