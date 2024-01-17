В чем секрет вкусного зеленого борща: идеально приготовить на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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В чем секрет вкусного зеленого борща: идеально приготовить на обед

Одно из лучших первых блюд для обеда – это зеленый борщ. Чтобы он был наваристый и не слишком жирный – используйте курицу. А из круп отлично подходит булгур.

Идея приготовления наваристого зеленого борща на обед опубликована на странице нутрициолога Ульяны Науменко (ulichka_naumenko ) в Instagram. Блюдо получается очень питательным.

В чем секрет вкусного зеленого борща: идеально приготовить на обед

Ингредиенты:

  • кипяток – 400 мл
  • мясо куриного бедра – 250 г (в сыром виде)
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  • булгур – 2 ст.л. (40 г в сухом виде)
  • лук – 50 г
  • морковь – 50 г
  • щавель (или шпинат) – 50 г
  • лук зеленый – 20 г
  • отварное яйцо – 1 шт
  • любимые приправы
  • оливковое масло – 1 ч.л.
  • сметана – 2 ч.л.

Способ приготовления:

В чем секрет вкусного зеленого борща: идеально приготовить на обед

1. В кипящую воду добавить мясо, слить первый бульон и варить на втором бульоне.

2. На оливковом масле обжарить нарезанный лук и натертую морковь.

В чем секрет вкусного зеленого борща: идеально приготовить на обед

3. Переложить в кипящую воду.

В чем секрет вкусного зеленого борща: идеально приготовить на обед

4. Добавить булгур.

 

5. Проварить 15 минут и добавить щавель, зеленый лук и натертое яйцо.

В чем секрет вкусного зеленого борща: идеально приготовить на обед

6. Проварить еще 10 минут и добавить приправу.

7. Готовое блюдо разделить пополам.

В чем секрет вкусного зеленого борща: идеально приготовить на обед

8. Подавать со сметаной.

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