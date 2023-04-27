Залог вкусного шашлыка – это удачный маринад. Если вы готовите курицу – ее нужно сделать сочной и нежной. Для этого существует 3 очень простых сочетания.

Идея приготовления трех универсальных маринадов для шашлыка опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram. Такой шашлык можно приготовить прямо в духовке на шпажках.

Ингредиенты:

куриное филе/филе бедра – 700 г

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соль, перец

чеснок – 2-3 зубчика

масло – 2 ст.л.

красный перец/паприка – 0,5 ч.л.

лук (для подачи) – 2 шт.

шпажки – 9 шт.

Маринад 1:

томатная паста – 1 ч.л.

сметана – 1 ч.л.

карри – 0,5 ч.л.

Маринад 2:

соевый соус – 2 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

Маринад 3:

горчица – 1 ч.л.

мед – 2 ч.л.

Рекомендации по приготовлению:

1. Филе бедра подойдет лучше, потому что в результате шашлыки будут более сочные.

2. Не забыть замочить в воде шпажки на 30 минут.

3. Сразу маринуем кольца лука (соль+сахар+уксус+вода), можно добавить укроп.

4. Мясо моем, нарезаем кубиком и добавляем в него соль, перец, чеснок, растительное масло, красный острый перец или паприку.

5. Перемешиваем, разделяем на три равные части и раскладываем в глубокие тарелочки с маринадами.

6. Даем настояться хотя бы 30 минут, а лучше ночь.

7. Запекаем в духовке 40 минут при температуре 180 градусов. Подаем с маринованным луком.

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