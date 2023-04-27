В чем вкусно замариновать куриный шашлык: три универсальных варианта
Залог вкусного шашлыка – это удачный маринад. Если вы готовите курицу – ее нужно сделать сочной и нежной. Для этого существует 3 очень простых сочетания.
Идея приготовления трех универсальных маринадов для шашлыка опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram. Такой шашлык можно приготовить прямо в духовке на шпажках.
Ингредиенты:
- куриное филе/филе бедра – 700 г
- соль, перец
- чеснок – 2-3 зубчика
- масло – 2 ст.л.
- красный перец/паприка – 0,5 ч.л.
- лук (для подачи) – 2 шт.
- шпажки – 9 шт.
Маринад 1:
- томатная паста – 1 ч.л.
- сметана – 1 ч.л.
- карри – 0,5 ч.л.
Маринад 2:
- соевый соус – 2 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
Маринад 3:
- горчица – 1 ч.л.
- мед – 2 ч.л.
Рекомендации по приготовлению:
1. Филе бедра подойдет лучше, потому что в результате шашлыки будут более сочные.
2. Не забыть замочить в воде шпажки на 30 минут.
3. Сразу маринуем кольца лука (соль+сахар+уксус+вода), можно добавить укроп.
4. Мясо моем, нарезаем кубиком и добавляем в него соль, перец, чеснок, растительное масло, красный острый перец или паприку.
5. Перемешиваем, разделяем на три равные части и раскладываем в глубокие тарелочки с маринадами.
6. Даем настояться хотя бы 30 минут, а лучше ночь.
7. Запекаем в духовке 40 минут при температуре 180 градусов. Подаем с маринованным луком.
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