Маринованная сельдь – это закуска на любой случай. Главное – вкусно ее приготовить. Чтобы рыба получилась насыщенной и пряной, замаринуйте ее в горчичном соусе.

Идея приготовления маринованной сельди в горчичном соусе опубликована на странице фудблогеров Юлии и Инны (simeynuyblog) в Instagram. Лучше всего, чтобы рыба мариновалась ночь, но ее уже через несколько часов можно есть.

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Ингредиенты:

2 сельди

2 средних луковицы

Ингредиенты для соуса:

50 г зернистой горчицы

30 г крепкой горчицы

15 г меда

30 г уксуса

100 г растительного масла

0.5 ч.л. куркумы

Способ приготовления:

1. Сельдь почистить.

2. Порезать на кусочки.

3. Лук нарезать полукольцами.

4. Смешайте все ингредиенты для соуса.

5. Выложить туда сельдь и лук.

6. Поставить в холодильник на несколько часов (желательно на ночь).

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