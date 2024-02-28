В чем вкусно замариновать селедку: можно есть уже через несколько часов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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В чем вкусно замариновать селедку: можно есть уже через несколько часов

Маринованная сельдь – это закуска на любой случай. Главное – вкусно ее приготовить. Чтобы рыба получилась насыщенной и пряной, замаринуйте ее в горчичном соусе.

Идея приготовления маринованной сельди в горчичном соусе опубликована на странице фудблогеров Юлии и Инны (simeynuyblog) в Instagram. Лучше всего, чтобы рыба мариновалась ночь, но ее уже через несколько часов можно есть.

В чем вкусно замариновать селедку: можно есть уже через несколько часов
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Ингредиенты:

  • 2 сельди
  • 2 средних луковицы

Ингредиенты для соуса:

  • 50 г зернистой горчицы
  • 30 г крепкой горчицы
  • 15 г меда
  • 30 г уксуса
  • 100 г растительного масла
  • 0.5 ч.л. куркумы

Способ приготовления:

В чем вкусно замариновать селедку: можно есть уже через несколько часов

1. Сельдь почистить.

2. Порезать на кусочки.

В чем вкусно замариновать селедку: можно есть уже через несколько часов

3. Лук нарезать полукольцами.

4. Смешайте все ингредиенты для соуса.

В чем вкусно замариновать селедку: можно есть уже через несколько часов

5. Выложить туда сельдь и лук.

6. Поставить в холодильник на несколько часов (желательно на ночь).

В чем вкусно замариновать селедку: можно есть уже через несколько часов

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