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В чем вкусно замариновать селедку: можно есть уже через несколько часов
Маринованная сельдь – это закуска на любой случай. Главное – вкусно ее приготовить. Чтобы рыба получилась насыщенной и пряной, замаринуйте ее в горчичном соусе.
Идея приготовления маринованной сельди в горчичном соусе опубликована на странице фудблогеров Юлии и Инны (simeynuyblog) в Instagram. Лучше всего, чтобы рыба мариновалась ночь, но ее уже через несколько часов можно есть.
Ингредиенты:
- 2 сельди
- 2 средних луковицы
Ингредиенты для соуса:
- 50 г зернистой горчицы
- 30 г крепкой горчицы
- 15 г меда
- 30 г уксуса
- 100 г растительного масла
- 0.5 ч.л. куркумы
Способ приготовления:
1. Сельдь почистить.
2. Порезать на кусочки.
3. Лук нарезать полукольцами.
4. Смешайте все ингредиенты для соуса.
5. Выложить туда сельдь и лук.
6. Поставить в холодильник на несколько часов (желательно на ночь).
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