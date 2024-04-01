В чем замариновать хек перед запеканием: вкус рыбы вас приятно удивит

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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В чем замариновать хек перед запеканием: вкус рыбы вас приятно удивит

Вкус любой запеченной рыбы зависит от того, в чем вы ее замаринуете перед приготовлением. И хек – не исключение. Продукт часто сочетают с морковью и луком, а также добавляют сыр. Но есть гораздо идея лучше.

В чем вкусно замариновать хек перед запеканием рассказала фудблогер Дарья Витовская (vistovvska_cooking) на своей странице в Instagram. В основе маринада – сметана и майонез, которые делают мясо рыбы очень мягким.

В чем замариновать хек перед запеканием: вкус рыбы вас приятно удивит

Основные ингредиенты:

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  • хек – 1 кг.
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 2 шт.

Ингредиенты для маринада:

  • сметана – 100 г
  • майонез – 50 г
  • горчица в зернах – 50 г
  • соевый соус – 50 г
  • лук натертый – 1 шт
  • соль, перец, копченая паприка, специи для рыбы – по вкусу

Способ приготовления

В чем замариновать хек перед запеканием: вкус рыбы вас приятно удивит

1. Смешать все для маринада.

2. Залить рыбу.

В чем замариновать хек перед запеканием: вкус рыбы вас приятно удивит

3. Перемешать, накрыть и оставить в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь.

4. Обжарить лук и морковь.

В чем замариновать хек перед запеканием: вкус рыбы вас приятно удивит

5. Выложить на дно формы и на овощи выложить маринованную рыбу.

В чем замариновать хек перед запеканием: вкус рыбы вас приятно удивит

6. Полить оставшимся соусом.

В чем замариновать хек перед запеканием: вкус рыбы вас приятно удивит

7. Накрыть смоченным пергаментом и запекать 30 минут при температуре 200 градусов.

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