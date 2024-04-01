В чем замариновать хек перед запеканием: вкус рыбы вас приятно удивит
Вкус любой запеченной рыбы зависит от того, в чем вы ее замаринуете перед приготовлением. И хек – не исключение. Продукт часто сочетают с морковью и луком, а также добавляют сыр. Но есть гораздо идея лучше.
В чем вкусно замариновать хек перед запеканием рассказала фудблогер Дарья Витовская (vistovvska_cooking) на своей странице в Instagram. В основе маринада – сметана и майонез, которые делают мясо рыбы очень мягким.
Основные ингредиенты:
- хек – 1 кг.
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
Ингредиенты для маринада:
- сметана – 100 г
- майонез – 50 г
- горчица в зернах – 50 г
- соевый соус – 50 г
- лук натертый – 1 шт
- соль, перец, копченая паприка, специи для рыбы – по вкусу
Способ приготовления
1. Смешать все для маринада.
2. Залить рыбу.
3. Перемешать, накрыть и оставить в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь.
4. Обжарить лук и морковь.
5. Выложить на дно формы и на овощи выложить маринованную рыбу.
6. Полить оставшимся соусом.
7. Накрыть смоченным пергаментом и запекать 30 минут при температуре 200 градусов.
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