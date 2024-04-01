Вкус любой запеченной рыбы зависит от того, в чем вы ее замаринуете перед приготовлением. И хек – не исключение. Продукт часто сочетают с морковью и луком, а также добавляют сыр. Но есть гораздо идея лучше.

В чем вкусно замариновать хек перед запеканием рассказала фудблогер Дарья Витовская (vistovvska_cooking) на своей странице в Instagram. В основе маринада – сметана и майонез, которые делают мясо рыбы очень мягким.

Основные ингредиенты:

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хек – 1 кг.

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

Ингредиенты для маринада:

сметана – 100 г

майонез – 50 г

горчица в зернах – 50 г

соевый соус – 50 г

лук натертый – 1 шт

соль, перец, копченая паприка, специи для рыбы – по вкусу

Способ приготовления

1. Смешать все для маринада.

2. Залить рыбу.

3. Перемешать, накрыть и оставить в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь.

4. Обжарить лук и морковь.

5. Выложить на дно формы и на овощи выложить маринованную рыбу.

6. Полить оставшимся соусом.

7. Накрыть смоченным пергаментом и запекать 30 минут при температуре 200 градусов.

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