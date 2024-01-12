Такая закуска максимально бюджетная, потому что приобрести для нее нужно только шампиньоны – остальные компоненты точно всегда есть на кухне. Блюдо, к тому же, еще и очень быстрое – вы приготовите его всего за 10 минут. Идеальное дополнение к праздничному столу.

Идея приготовления маринованных шампиньонов за 10 минут опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Грибы можно есть вместо салата.

Ингредиенты:

маленькие шампиньоны – 1 кг

уксус (6%) – 150 мл

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масло без запаха – 100-150 мл

соль – 1,5 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

перец горошком – 10 шт.

лавровые листья – 4-5 шт.

4-6 зубчика чеснока

красный перец – половинка 1 шт.

зеленый лук – для украшения\

Способ приготовления:

1. Шампиньоны хорошо помыть с содой. Можно взять сразу маленькие или разрезать побольше.

2. В кастрюлю добавить уксус, растительное масло, соль, сахар, специи, нарезанный чеснок и перец красный по желанию.

3. Довести до кипения маринад.

4. После этого закинуть помытые грибы.

5. Варить под крышкой 4-5 минут.

6. Залить в емкость.

7. Дождаться полного охлаждения.

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