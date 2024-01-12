В чем замариновать шампиньоны за 10 минут: идея очень быстрой и бюджетной закуски
Такая закуска максимально бюджетная, потому что приобрести для нее нужно только шампиньоны – остальные компоненты точно всегда есть на кухне. Блюдо, к тому же, еще и очень быстрое – вы приготовите его всего за 10 минут. Идеальное дополнение к праздничному столу.
Идея приготовления маринованных шампиньонов за 10 минут опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Грибы можно есть вместо салата.
Ингредиенты:
- маленькие шампиньоны – 1 кг
- уксус (6%) – 150 мл
- масло без запаха – 100-150 мл
- соль – 1,5 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- перец горошком – 10 шт.
- лавровые листья – 4-5 шт.
- 4-6 зубчика чеснока
- красный перец – половинка 1 шт.
- зеленый лук – для украшения\
Способ приготовления:
1. Шампиньоны хорошо помыть с содой. Можно взять сразу маленькие или разрезать побольше.
2. В кастрюлю добавить уксус, растительное масло, соль, сахар, специи, нарезанный чеснок и перец красный по желанию.
3. Довести до кипения маринад.
4. После этого закинуть помытые грибы.
5. Варить под крышкой 4-5 минут.
6. Залить в емкость.
7. Дождаться полного охлаждения.
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