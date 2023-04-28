Печень – это очень полезный, но вместе с тем специфический продукт, который имеет горький привкус и плотную текстуру. Учитывая это, ее нужно правильно подготовить к приготовлению.

Фудблогер Ольга с ником podomashnemutut на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной печени в духовке. Кулинар советует заранее замачивать печень в молоке – так она будет нежной, мягкой и не будет горчить.

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Ингредиенты:

печень

молоко

лук

помидоры

твердый сыр

сметана

сливочное масло

специи

Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать печень, переложить в глубокую миску и залить молоком. Оставить так на какое-то время.

2. Далее нужно измельчить лук и обжарить его до золотистости.

3. Выложить к луку печень, перемешать и жарить 10 минут. Снять с огня.

4. Порезать помидоры кружочками, натереть сыр на терке, порезать сливочное масло ломтиками.

5. На дно формы для запекания выложить часть жареной печени, затем выложить помидоры, сыр и несколько ломтиков масла. Повторите действия, пока не закончатся ингредиенты. Также добавьте любимые специи. Верхний слой должен быть сыр, масло, помидоры. Сверху смазать все сметаной.

6. Запекать в духовке 30 минут.

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