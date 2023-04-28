В чем замочить печень, чтобы она была мягкая и не горчила: самый простой способ
Печень – это очень полезный, но вместе с тем специфический продукт, который имеет горький привкус и плотную текстуру. Учитывая это, ее нужно правильно подготовить к приготовлению.
Фудблогер Ольга с ником podomashnemutut на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной печени в духовке. Кулинар советует заранее замачивать печень в молоке – так она будет нежной, мягкой и не будет горчить.
Ингредиенты:
- печень
- молоко
- лук
- помидоры
- твердый сыр
- сметана
- сливочное масло
- специи
Способ приготовления:
1. Для начала нужно порезать печень, переложить в глубокую миску и залить молоком. Оставить так на какое-то время.
2. Далее нужно измельчить лук и обжарить его до золотистости.
3. Выложить к луку печень, перемешать и жарить 10 минут. Снять с огня.
4. Порезать помидоры кружочками, натереть сыр на терке, порезать сливочное масло ломтиками.
5. На дно формы для запекания выложить часть жареной печени, затем выложить помидоры, сыр и несколько ломтиков масла. Повторите действия, пока не закончатся ингредиенты. Также добавьте любимые специи. Верхний слой должен быть сыр, масло, помидоры. Сверху смазать все сметаной.
6. Запекать в духовке 30 минут.
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