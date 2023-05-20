Из печени можно приготовить множество разнообразных блюд. Но этот продукт имеет выраженный горький привкус. И его нужно нейтрализовать. Для этого многие хозяйки используют замачивание.

Редакция FoodOboz расскажет, в чем лучше всего замачивать печень, чтобы она после приготовления получилась действительно вкусной. Можно выбрать один из перечисленных продуктов, который вам нравится.

Молоко

Этим ингредиентом пользуются чаще всего. Печень становится более мягкой и имеет легкий сладкий вкус.

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Простая вода

Это очень универсальный способ, ведь вода есть дома всегда. Таким образом лучше всего замачивать телячью печень. Такое мясо не нуждается в разнообразных приправах или дополнительных компонентах, ведь оно уже имеет яркий вкус.

Сливки

В сливках замачивают печень тогда, когда из нее хотят приготовить изысканное ресторанное блюдо. Сливки являются идеальным дополнением к различным соусам. Также вкусно замочить печень в сливках, если вы хотите приготовить паштет.

Минеральная вода

Минеральная вода не поможет до конца убрать горький привкус продукта. Но эта жидкость сделает мясо очень мягким.

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