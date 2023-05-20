В чем замочить печень, чтобы она не была горькой: топ-5 способов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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В чем замочить печень, чтобы она не была горькой: топ-5 способов

Из печени можно приготовить множество разнообразных блюд. Но этот продукт имеет выраженный горький привкус. И его нужно нейтрализовать. Для этого многие хозяйки используют замачивание.

Редакция FoodOboz расскажет, в чем лучше всего замачивать печень, чтобы она после приготовления получилась действительно вкусной. Можно выбрать один из перечисленных продуктов, который вам нравится.

В чем замочить печень, чтобы она не была горькой: топ-5 способов

Молоко

Этим ингредиентом пользуются чаще всего. Печень становится более мягкой и имеет легкий сладкий вкус.

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Простая вода

В чем замочить печень, чтобы она не была горькой: топ-5 способов

Это очень универсальный способ, ведь вода есть дома всегда. Таким образом лучше всего замачивать телячью печень. Такое мясо не нуждается в разнообразных приправах или дополнительных компонентах, ведь оно уже имеет яркий вкус.

Сливки

В чем замочить печень, чтобы она не была горькой: топ-5 способов

В сливках замачивают печень тогда, когда из нее хотят приготовить изысканное ресторанное блюдо. Сливки являются идеальным дополнением к различным соусам. Также вкусно замочить печень в сливках, если вы хотите приготовить паштет.

В чем замочить печень, чтобы она не была горькой: топ-5 способов

Минеральная вода

Минеральная вода не поможет до конца убрать горький привкус продукта. Но эта жидкость сделает мясо очень мягким.

В чем замочить печень, чтобы она не была горькой: топ-5 способов

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