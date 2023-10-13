В чем запанировать куриные крылышки, чтобы они были золотистыми и хрустящими: делимся простой технологией
Если нужно быстро приготовить мясное блюдо – выберите куриные крылышки. Они достаточно бюджетные и не требуют много времени. Главное – сделать панировку, чтобы крылышки получились хрустящими и золотистыми.
Идея приготовления куриных крылышек в панировке и соусе опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Мясо получается нежирным, потому что запекается в духовке.
Ингредиенты:
- крылья куриные – 1 кг
- копченая паприка – 1 ст.л.
- мука – 3 ст.л.
- сухой чеснок – 2 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- прованские травы – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- масло – 50 г
- сыр – 30 г
- зелень – пучок
- чеснок – 2-3 зубчика
- сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Крылья промыть, просушить.
2. Разделить на части.
3. Обвалять в панировке (смешать муку, разрыхлитель, сухой чеснок, паприку, прованские травы, перец, соль).
4. Выложить на противень застеленный пергаментом.
5. Выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 20 минут с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону и выпекаем еще 20 минут.
6. Вынимаем и горячие перемешиваем в соусе (для соуса смешиваем натертый на мелкую терку сыр, растопленное масло, сок лимона, зелень, чеснок).
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