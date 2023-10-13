В чем запанировать куриные крылышки, чтобы они были золотистыми и хрустящими: делимся простой технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
В чем запанировать куриные крылышки, чтобы они были золотистыми и хрустящими: делимся простой технологией

Если нужно быстро приготовить мясное блюдо – выберите куриные крылышки. Они достаточно бюджетные и не требуют много времени. Главное – сделать панировку, чтобы крылышки получились хрустящими и золотистыми.

Идея приготовления куриных крылышек в панировке и соусе опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Мясо получается нежирным, потому что запекается в духовке.

В чем запанировать куриные крылышки, чтобы они были золотистыми и хрустящими: делимся простой технологией

Ингредиенты:

  • крылья куриные – 1 кг
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  • копченая паприка – 1 ст.л.
  • мука – 3 ст.л.
  • сухой чеснок – 2 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • прованские травы – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • масло – 50 г
  • сыр – 30 г
  • зелень – пучок
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • сок половины лимона

Способ приготовления:

В чем запанировать куриные крылышки, чтобы они были золотистыми и хрустящими: делимся простой технологией

1. Крылья промыть, просушить.

2. Разделить на части.

В чем запанировать куриные крылышки, чтобы они были золотистыми и хрустящими: делимся простой технологией

3. Обвалять в панировке (смешать муку, разрыхлитель, сухой чеснок, паприку, прованские травы, перец, соль).

4. Выложить на противень застеленный пергаментом.

В чем запанировать куриные крылышки, чтобы они были золотистыми и хрустящими: делимся простой технологией

5. Выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 20 минут с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону и выпекаем еще 20 минут.

В чем запанировать куриные крылышки, чтобы они были золотистыми и хрустящими: делимся простой технологией

6. Вынимаем и горячие перемешиваем в соусе (для соуса смешиваем натертый на мелкую терку сыр, растопленное масло, сок лимона, зелень, чеснок).

В чем запанировать куриные крылышки, чтобы они были золотистыми и хрустящими: делимся простой технологией

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