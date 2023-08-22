Все блюда, в которых есть чеснок, становятся особенно вкусными и пикантными. Чего только стоит настоящий украинский красный борщ с чесноком или запеченная картошка. Но есть и такие блюда, в которые чеснок лучше не добавлять.

Редакция FoodOboz расскажет, с какими продуктами совмещать чеснок не стоит. Это может быть небезопасно.

Острые блюда

Чтобы добавить блюду пикантного и острого вкуса, кроме разнообразных соусов и приправ очень часто добавляют и чеснок. Но совмещать такие продукты – это большая ошибка. И все это из-за большого вреда организму. Если к острым компонентам добавить чеснок и сьесть такое блюдо – можно получить ожог слизистой. Все это довольно опасно.

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Чеснок нельзя добавлять в блюда, где есть:

кайенский перец

перец чили

имбирь

Вареные и жареные блюда

Чеснок имеет много полезных веществ. Это и разные витамины, и йод, и кальций, и магний. Особенно важно есть этот продукт в период холодов. Но следует помнить, что термическая обработка отрицательно влияет на все эти достоинства. Поэтому, если вы добавляете чеснок во время приготовления борща – продукт уже не будет считаться полезным. После 8 минут кипения лечебные свойства утрачены.

Поэтому лучше добавлять чеснок в салаты в сыром виде. Очень вкусно с заправкой на основе подсолнечного или оливкового масла.

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