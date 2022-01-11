Как можно использовать корочки твердого сыра: простые лайфхаки

Популярный сыр пармезан входит в состав многих рецептов: он придает блюдам невероятный аромат и оригинальный вкус. После использования хозяйки обычно выбрасывают сырные корки. Но они редко задумываются, что этот ингредиент можно использовать повторно.

Как именно и в каких блюдах можно использовать корки Пармезана, рассказало издание Lacucinaitaliana.

Суп, борщ, бульон

Это, пожалуй, один из самых популярных способов использовать корки сыра. Достаточно просто нарезать остатки небольшим кубиком и ваше блюдо приобретет незаурядный аромат и более насыщенный вкус.

Видео дня

Макароны, паста, ризотто

И хоть самим Пармезаном часто дополняют эти блюда, но для того чтобы они были не такими банальными, можно разнообразить сырными корками. А именно, нужно замочить их в молоке на несколько часов, после чего добавить в блюдо. Результат вас приятно удивит.

Тесто

Здесь так же нет ничего сложного – размочив корки в воде или молоке, можно добавить их в процессе приготовления теста. Такой ингредиент, кстати, идеально дополнит фокаччу и хлеб.

Снек, закуска

А это идеальный вариант для просмотра фильма или посиделок с друзьями. Для того чтобы приготовить такой снек, нужно произвольно порезать остатки сыра и обжарить до тех пор, пока они не начнут увеличиваться в размере. Также можно обвалять корки в панировке – так вкусно, что можно пальчики облизать.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: