В какой десерт вкусно добавить кабачок: эффект непревзойденный
Кабачок можно использовать не только для приготовления закусок и запеканок, но и для десертов. Овощ следует добавить для того, чтобы выпечка получилась пышной и сочной. С шоколадом сочетается отлично.
Идея приготовления сладкого шоколадного брауни с кабачком опубликована на странице известного украинского кулинара Виталины Мкртчян (vitalina mkrtchian) в Instagram. Никто не сможет распознать необычный ингредиент в блюде.
Ингредиенты:
- кабачки – 300 г
- йогурт/сметана – 60 г
- растительное масло – 60 г
- сахар – 130 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 100 г
- какао (20-22%) – 85 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- шоколад (70%) – 100 г
Способ приготовления:
1. С помощью терки мелко натереть кабачки.
2. Слить лишнюю жидкость и прижать цуккини бумажными полотенцами несколько раз, чтобы вышла часть влаги. Но ни в коем случае не давить руками.
3. В большой миске смешать йогурт, растительное масло и коричневый сахар.
4. Взбить венчиком до однородности.
5. Добавить ваниль и яйца, продолжая взбивание.
6. Добавить цуккини, перемешать и отставить.
7. В отдельной миске смешать муку, какао, разрыхлитель и соль.
8. Перемешать влажные ингредиенты с сухими ингредиентами, пока не соединятся и не останется комочков муки.
9. Часть шоколадной стружки добавить в тесто, отставив другую треть для верхней части хлеба.
10. Вылить тесто в форму для хлеба, застеленную пергаментом и смазанную маслом.
11. Посыпать сверху остатками шоколадной стружки.
12. Выпекать 45 минут при температуре 175 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: