Кабачок можно использовать не только для приготовления закусок и запеканок, но и для десертов. Овощ следует добавить для того, чтобы выпечка получилась пышной и сочной. С шоколадом сочетается отлично.

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Идея приготовления сладкого шоколадного брауни с кабачком опубликована на странице известного украинского кулинара Виталины Мкртчян (vitalina mkrtchian) в Instagram. Никто не сможет распознать необычный ингредиент в блюде.

Ингредиенты:

кабачки – 300 г

йогурт/сметана – 60 г

растительное масло – 60 г

сахар – 130 г

яйца – 2 шт.

мука – 100 г

какао (20-22%) – 85 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

шоколад (70%) – 100 г

Способ приготовления:

1. С помощью терки мелко натереть кабачки.

2. Слить лишнюю жидкость и прижать цуккини бумажными полотенцами несколько раз, чтобы вышла часть влаги. Но ни в коем случае не давить руками.

3. В большой миске смешать йогурт, растительное масло и коричневый сахар.

4. Взбить венчиком до однородности.

5. Добавить ваниль и яйца, продолжая взбивание.

6. Добавить цуккини, перемешать и отставить.

7. В отдельной миске смешать муку, какао, разрыхлитель и соль.

8. Перемешать влажные ингредиенты с сухими ингредиентами, пока не соединятся и не останется комочков муки.

9. Часть шоколадной стружки добавить в тесто, отставив другую треть для верхней части хлеба.

10. Вылить тесто в форму для хлеба, застеленную пергаментом и смазанную маслом.

11. Посыпать сверху остатками шоколадной стружки.

12. Выпекать 45 минут при температуре 175 градусов.

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