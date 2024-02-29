Залог вкусного борща – это не только ингредиенты, но и посуда, в которой все готовится. От материала, из которого сделана кастрюля, на прямую зависит вкус блюда. Поэтому на это следует обратить особое внимание и сделать правильный выбор.

Редакция FoodOboz расскажет, в какой посуде категорически нельзя готовить борщ. Кастрюля из такого материала подходит для совсем других блюд.

Борщ, который вы готовите по одному рецепту, каждый раз может иметь разный вкус. И все потому, что вы могли сменить кастрюлю, а для такого блюда подходит далеко не вся посуда. И речь идет именно о кастрюлях из алюминия. Их использовать нельзя.

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В чем причина

Борщ – это блюдо, в котором есть кислоты. Они, в свою очередь, реагируют на алюминий и могут вступать с ним в реакцию. Поэтому блюдо не получится вкусным, и цвет также не будет насыщенным. При этом, кастрюля также испортится, потому что начнет отслаиваться материал на стенках.

В какой посуде лучше готовить борщ

Что не допустить реакции материала с кислотами – выбирайте посуду:

из нержавеющей стали

эмали

керамики

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