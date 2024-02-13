Полезные продукты будут действительно полезными, если их употреблять правильно. Речь идет о количестве пищи и времени, в которое вы ее употребляете. И фрукты не исключение.

О том, когда лучше употреблять фрукты, рассказала нутрициолог Алина Сапига (alina_sapigaa) в Instagram. Специалист обьяснила, вызывают ли фрукты брожение.

Эксперт отмечает, что фрукты – это часть сбалансированного приема пищи. Фрукты – идеальный десерт. Они являются отличным перекусом, если дополняются порцией жиров. Рекомендованная дневная порция фруктов для взрослого человека – 300 г, потому что фрукты содержат сахара, хоть и природные, но их количество в рационе нужно контролировать.

Видео дня

При снижении веса рекомендованная порция фруктов остается та же – 300 г. Фрукты можно есть после обеда: сахар из фруктов в жир не пойдет, ничего и нигде не отложится, даже если сьесть банан на ужин.

Важно понимать, сколько вы потребили сахара в течение дня из всех продуктов и не превысили ли свою норму калорийности, тогда фрукты не несут абсолютно никакой опасности после 12 часов.

Надо знать, что все фрукты имеют разное количество сахаров на 100 г продукта, и если сравнивать виноград и апельсин, то разница будет существенная.

Фрукты не вызывают "брожения". Употребляйте всевозможные фрукты в умеренном количестве, чтобы получать все необходимые витамины и минералы для организма.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: