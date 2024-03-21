В какой последовательности добавлять овощи в борщ и как это влияет на блюдо: делимся советами
Борщ – блюдо, которое умеет готовить каждый украинец. У каждой хозяйки есть свой рецепт и свои секреты приготовления этого блюда, но, незаменимым остается основной набор продуктов, это – картофель, свекла, капуста!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом и советами, в какой последовательности добавлять в борщ овощи, чтобы борщ был вкусным и ароматным.
Совет: первым в борщ добавляется картофель, далее капуста и овощная заправка из лука, моркови, свеклы и томатной пасты!
Ингредиенты:
- Мясо – 500 г
- Вода – 3 л
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Свекла – 1 шт.
- Томаты
- Картофель – 4 шт.
- Капуста – горсть
- Сахар – 1 ст.л.
- Уксус – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Мясо помойте, порежьте и варите до мягкости. Процедите бульон, мясо переложите обратно.
2. Добавьте картофель.
3. Порежьте лук, соломкой морковь и свеклу. Пожарьте лук, добавьте морковь и свеклу, туда же томатную пасту, специи, сахар и уксус, перемешайте.
4. Далее в борщ добавьте мелко нарезанную капусту, овощную зажарку и дайте борщу закипеть.
Перед подачей добавьте зелень и сметану!
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