В какой последовательности добавлять овощи в борщ и как это влияет на блюдо: делимся советами

Ирина Мельниченко
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В какой последовательности добавлять овощи в борщ и как это влияет на блюдо: делимся советами

Борщ – блюдо, которое умеет готовить каждый украинец. У каждой хозяйки есть свой рецепт и свои секреты приготовления этого блюда, но, незаменимым остается основной набор продуктов, это – картофель, свекла, капуста! 

Как правильно готовить борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и советами, в какой последовательности добавлять в борщ овощи, чтобы борщ был вкусным и ароматным. 

Рецепт борща
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Совет: первым в борщ добавляется картофель, далее капуста и овощная заправка из лука, моркови, свеклы и томатной пасты! 

Как правильно добавлять овощи в борщ

Ингредиенты: 

  • Мясо – 500 г
  • Вода – 3 л
  • Лук – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Свекла – 1 шт. 
  • Томаты
  • Картофель – 4 шт. 
  • Капуста – горсть 
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Уксус – 2 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Мясо помойте, порежьте и варите до мягкости. Процедите бульон, мясо переложите обратно. 

Бульон с мясом

2. Добавьте картофель. 

Картофель для борща

3. Порежьте лук, соломкой морковь и свеклу. Пожарьте лук, добавьте морковь и свеклу, туда же томатную пасту, специи, сахар и уксус, перемешайте.

Овощная зажарка

4. Далее в борщ добавьте мелко нарезанную капусту, овощную зажарку и дайте борщу закипеть.

Приготовление борща

Перед подачей добавьте зелень и сметану!

Готовый борщ со сметаной

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