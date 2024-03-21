Борщ – блюдо, которое умеет готовить каждый украинец. У каждой хозяйки есть свой рецепт и свои секреты приготовления этого блюда, но, незаменимым остается основной набор продуктов, это – картофель, свекла, капуста!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и советами, в какой последовательности добавлять в борщ овощи, чтобы борщ был вкусным и ароматным.

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Совет: первым в борщ добавляется картофель, далее капуста и овощная заправка из лука, моркови, свеклы и томатной пасты!

Ингредиенты:

Мясо – 500 г

Вода – 3 л

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Свекла – 1 шт.

Томаты

Картофель – 4 шт.

Капуста – горсть

Сахар – 1 ст.л.

Уксус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Мясо помойте, порежьте и варите до мягкости. Процедите бульон, мясо переложите обратно.

2. Добавьте картофель.

3. Порежьте лук, соломкой морковь и свеклу. Пожарьте лук, добавьте морковь и свеклу, туда же томатную пасту, специи, сахар и уксус, перемешайте.

4. Далее в борщ добавьте мелко нарезанную капусту, овощную зажарку и дайте борщу закипеть.

Перед подачей добавьте зелень и сметану!

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