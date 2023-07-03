Сезон приготовления варенья в разгаре. И даже если вы придерживались правильной технологии и пропорций – варенье может не получиться. Все потому, что большое значение имеет посуда, в которой вы варите десерт.

Редакция FoodOboz расскажет, в какой посуде не стоит готовить варенье. Вкусным оно точно не получится.

Какая посуда не подходит для приготовления варенья

Алюминиевый

Дело в том, что такой материал очень сильно окисляется. А варенье требует достаточно длительного приготовления. Поэтому не готовьте десерт в такой посуде. Максимум можно сварить "пятиминутку", если у вас нет другой емкости.

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Эмалированный

Традиционное варенье готовится с добавлением большого количества сахара. И появляется сладкий сироп. К эмалированной посуде он очень быстро пригорит. Поэтому если вы не готовы просто каждую секунду вымешивать массу – не используйте эмалированную посуду.

Керамический

Даже если у вас получится приготовить варенье в такой посуде – придется достаточно долго отмывать емкость от десерта. К тому же, кастрюля будет портиться от того, что вы долго третье ее губкой, появятся царапины.

Чугунный

Эта посуда идеально подходит для приготовления жареного картофеля, но не варенья. Фруктово-ягодные сиропы с сахаром начнут просто прилипать к чугуну.

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