Домашнее варенье из ягод и фруктов – это отличная заготовка на зиму. Джеммы можно использовать для приготовления разнообразной выпечки или просто есть в прикуску с чаем. Но для того, чтобы десерт получился удачным, его нужно варить в правильной посуде.

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Редакция FoodOboz расскажет, в какой посуде нельзя готовить варенье на зиму. Есть несколько веских причин.

Никогда не варите варенье в посуде из алюминия. Дело в том, что этот материал вступает в реакцию с кислотой. Поэтому под влиянием соков из ягод и фруктов посуда начнет портиться и выделять токсичные вещества. К тому же ваш готовый джем будет иметь очень неприятный привкус.

В какой посуде лучше готовить варенье

Это обязательно должны быть емкости с толстым и ровным дном. Это будет способствовать равномерному прогреванию и продукты не будут пригорать.

Лучше всего для приготовления варенья подходят кастрюли из следующих материалов:

Нержавеющая сталь

Очень легко мыть и отличная теплопроводность

Кастрюли и миски из меди

У такого материала тоже очень хорошая теплопроводность. Также медь очень удачно сражается с бактериями.

Эмалированные кастрюли

Варить варенье в посуде из такого материала очень удобно. К тому же, отмывается прекрасно.

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