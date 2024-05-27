Блюда в духовке всегда получаются значительно полезнее тех, которые приготовлены на сковороде. К тому же, даже вкуснее. Но далеко не всю посуду можно нагреть в духовке.

Редакция FoodOboz расскажет, в какой посуде нельзя запекать блюда. Есть несколько веских причин.

Пластмассовая посуда

Посуда из такого материала подходит для одноразового использования на природе. Но в нем никак нельзя запекать блюда. Пластмасса начнет плавиться, а ее токсичные вещества будут распространяться на продукты.

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Посуда из дерева

Деревянная посуда довольно привлекательна и изысканно смотрится на праздничном столе. Но для запекания он точно не подходит. Материал начнет трескаться, а также почернеет. Даже если в вашей сковороде только ручка из дерева – эту посуду лучше не использовать.

Бумажная посуда

Высокая температура будет способствовать тому, что посуда из картона или бумаги начнет гореть. Тарелки и стаканы предназначеные только для использования готовой пищи. Но если это специальные формы для кексов – в них можно запекать. Материал для такого использования пропитывается специальным веществом, поэтому с ним ничего не произойдет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какие блюда нельзя готовить в мультиварке.