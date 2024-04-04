Цыпленок табака – жареное куриное мясо в пряном соусе с чесноком и приправами. Вкуснее всего в таком блюде – аппетитная золотистая корочка сверху. Для достижения такого эффекта необходимо соблюдать следующую технологию.

Идея приготовления жареных цыплят табака на сковородке опубликована на странице суперфиналистки проекта Мастер Шеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Лучше всего использовать сковороду гриль, а сверху, во время жарки, накрыть мясо крышкой.

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Ингредиенты:

цыплята – 2-4 шт.

Для маринада:

аджика – 4 ч.л.

чеснок – 1 шт.

лимон – 2 шт.

сванская соль – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

масло – 80 мл.

соль, перец

масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Цыпленок разрезать по грудинке, отрезать третью фалангу крыла, хвостик и лишнюю кожу.

2. Надломить суставы на ножках и груди и хорошо прижать. Не отбивать.

3. Посолить, поперчить, полить соком половины лимона и оставить на 30 минут мариноваться.

4. Для соуса-маринада смешать измельченный чеснок, все специи, сок лимона и растительное масло.

5. В сковороду влить 30 мл растительного масла и хорошо разогреть.

6. Цыпленок выложить кожей вниз и жарить под прессом 7 минут. Затем перевернуть, снова прижать и жарить 7 минут.

7. Перевернуть, хорошо смазать маринадом.

8. Положить в сковороду масло. Жарить без пресса 2 минуты.

9. Снова перевернуть и смазать с другой стороны маринадом. Жарить еще 2 минуты.

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