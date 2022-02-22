В каком кляре и соусе получается самое вкусное мясо: универсальный рецепт

Мясо – это самый банальный продукт, который с легкостью можно превратить в изысканное блюдо. А поможет в этом самый обычный кляр и соус. Благодаря такому способу приготовления мясо получается невероятно мягким, в меру сочным, с легким сладким привкусом и нежной корочкой. Также очень быстро готовиться, так что это идеальный вариант на обед или ужин.

Рецептом мяса в кляре и соусе поделилась фудблогер Алина Фуди (alina_foodee) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

мясо – 600-700 г

яйцо – 2 шт.

крахмал картофельный – 60 г

соль, черный молотый перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

Для соуса:

лук – 2 шт.

чеснок – 1 зубчик

соевый соус – 3-4 ст. л. (по вкусу)

острый перец – по вкусу

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать на порционные кусочки. Слегка посолить, посыпать сушеным чесноком и черным молотым перцем.

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2. Смешать яйца с крахмалом.

3. Обвалять кусочки мяса в кляре и обжарить с обеих сторон до румяности.

4. Нарезать лук. Измельчить зубчик чеснока.

5. Снять мясо со сковороды. Обжарить на этой же сковороде лук до прозрачности.

6. Снять сковороду с плиты. Добавить чеснок, острый перец, сливочное масло и соевый соус. Добавить обжаренное мясо, перемешать.

7. Вернуть сковороду на огонь. Обжарить приблизительно 1 минуту, пока соус не впитается в кляр.

Лучше всего подавать такое мясо с рисом.

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