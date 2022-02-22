В каком кляре и соусе получается самое вкусное мясо: универсальный рецепт
Мясо – это самый банальный продукт, который с легкостью можно превратить в изысканное блюдо. А поможет в этом самый обычный кляр и соус. Благодаря такому способу приготовления мясо получается невероятно мягким, в меру сочным, с легким сладким привкусом и нежной корочкой. Также очень быстро готовиться, так что это идеальный вариант на обед или ужин.
Рецептом мяса в кляре и соусе поделилась фудблогер Алина Фуди (alina_foodee) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
мясо – 600-700 г
яйцо – 2 шт.
крахмал картофельный – 60 г
соль, черный молотый перец – по вкусу
сушеный чеснок – по вкусу
Для соуса:
лук – 2 шт.
чеснок – 1 зубчик
соевый соус – 3-4 ст. л. (по вкусу)
острый перец – по вкусу
сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать на порционные кусочки. Слегка посолить, посыпать сушеным чесноком и черным молотым перцем.
2. Смешать яйца с крахмалом.
3. Обвалять кусочки мяса в кляре и обжарить с обеих сторон до румяности.
4. Нарезать лук. Измельчить зубчик чеснока.
5. Снять мясо со сковороды. Обжарить на этой же сковороде лук до прозрачности.
6. Снять сковороду с плиты. Добавить чеснок, острый перец, сливочное масло и соевый соус. Добавить обжаренное мясо, перемешать.
7. Вернуть сковороду на огонь. Обжарить приблизительно 1 минуту, пока соус не впитается в кляр.
Лучше всего подавать такое мясо с рисом.
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