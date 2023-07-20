Луковые кольца – это вкуснейший домашний снек, который отлично подходит для уютных семейных посиделок. Приготовление закуски займет у вас совсем немного времени. Но для того, чтобы блюдо имело насыщенный золотистый цвет и хрустящий вкус – следует выбрать правильный кляр.

Идеей приготовления хрустящих луковых колец поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram. Основной ингредиент, который нужно добавить в кляр – это пиво.

Ингредиенты:

Видео дня

1 кг лука

230 г муки (7,5 ст. л. с горкой)

1 ч. л. соли

370 мл светлого пива

8 г разрыхлителя (2 ч. л.)

Дополнительные ингредиенты:

50 г муки (2,5 ст. л. без горки)

растительное рафинированное масло для фритюра

Способ приготовления:

1. Очищаем и нарезаем лук кольцами шириной 1,5 см.

2. Разбираем и погружаем кольца в холодную воду.

3. Оставляем луковые кольца в холодной воде на 5-10 мин, чтобы она оставила там свою горечь.

4. Просушиваем кольца на бумажном полотенце.

5. Для пивного кляра смешиваем муку, разрыхлитель и соль.

6. Добавляем светлое пиво и вымешиваем, чтобы не было комочков.

7. Обваливаем кольца в муке, затем в пивном кляре и погружаем в разогретое масло.

8. Обжариваем до золотистой корочки.

9. Переводим кольца на бумажное полотенце.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: