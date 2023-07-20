В каком кляре запанировать луковые кольца, чтобы они получились хрустящими: идея от шеф-повара
Луковые кольца – это вкуснейший домашний снек, который отлично подходит для уютных семейных посиделок. Приготовление закуски займет у вас совсем немного времени. Но для того, чтобы блюдо имело насыщенный золотистый цвет и хрустящий вкус – следует выбрать правильный кляр.
Идеей приготовления хрустящих луковых колец поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram. Основной ингредиент, который нужно добавить в кляр – это пиво.
Ингредиенты:
- 1 кг лука
- 230 г муки (7,5 ст. л. с горкой)
- 1 ч. л. соли
- 370 мл светлого пива
- 8 г разрыхлителя (2 ч. л.)
Дополнительные ингредиенты:
- 50 г муки (2,5 ст. л. без горки)
- растительное рафинированное масло для фритюра
Способ приготовления:
1. Очищаем и нарезаем лук кольцами шириной 1,5 см.
2. Разбираем и погружаем кольца в холодную воду.
3. Оставляем луковые кольца в холодной воде на 5-10 мин, чтобы она оставила там свою горечь.
4. Просушиваем кольца на бумажном полотенце.
5. Для пивного кляра смешиваем муку, разрыхлитель и соль.
6. Добавляем светлое пиво и вымешиваем, чтобы не было комочков.
7. Обваливаем кольца в муке, затем в пивном кляре и погружаем в разогретое масло.
8. Обжариваем до золотистой корочки.
9. Переводим кольца на бумажное полотенце.
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