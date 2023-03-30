Хек или минтай – это очень бюджетная и сытная рыба. Костей в нем мало, поэтому приготовление займет минимум времени. А для хорошего вкуса достаточно сделать пряный маринад с овощами и специями.

Идея приготовления рыбы под маринадом опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.

Ингредиенты:

рыба (хек, минтай) – 1 кг

морковь – 2 шт

томатная паста – 70 г

соль, перец, специи для рыбы

уксус – 1 ст.л.

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сахар – 1 ч.л.

лавровый лист, душистый перец, перец горошком

растительное масло – для жарки

мука для панировки

вода (примерно 1 стакан)

Способ приготовления:

1. Морковь натираем на большой терке.

2. Хек моем, чистим, нарезаем на кусочки.

3. Добавляем все специи, перемешиваем.

4. Разогреваем сковороду с растительным маслом.

5. В муке панируем рыбу и отправляем кусочки на сковородку.

6. Обжариваем до готовности со всех сторон на среднем огне.

7. На отдельной сковороде тоже разогреваем масло. Кладем морковь.

8. К моркови добавляем томатную пасту.

9. Хорошо перемешиваем, обжариваем несколько минут и наливаем воду.

10. Тушим минут 15 на маленьком огне.

11. Добавляем лавровые листья и перец.

12. Перемешиваем, добавляем сахар и уксус.

13. Тушим еще 5 минут.

14. Перекладываем рыбу в форму или тарелку и выливаем сверху маринад.

15. Оставляем до полного охлаждения для пропитки.

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