В каком маринаде вкусно приготовить рыбу: вариант бюджетного блюда
Хек или минтай – это очень бюджетная и сытная рыба. Костей в нем мало, поэтому приготовление займет минимум времени. А для хорошего вкуса достаточно сделать пряный маринад с овощами и специями.
Идея приготовления рыбы под маринадом опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.
Ингредиенты:
- рыба (хек, минтай) – 1 кг
- морковь – 2 шт
- томатная паста – 70 г
- соль, перец, специи для рыбы
- уксус – 1 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- лавровый лист, душистый перец, перец горошком
- растительное масло – для жарки
- мука для панировки
- вода (примерно 1 стакан)
Способ приготовления:
1. Морковь натираем на большой терке.
2. Хек моем, чистим, нарезаем на кусочки.
3. Добавляем все специи, перемешиваем.
4. Разогреваем сковороду с растительным маслом.
5. В муке панируем рыбу и отправляем кусочки на сковородку.
6. Обжариваем до готовности со всех сторон на среднем огне.
7. На отдельной сковороде тоже разогреваем масло. Кладем морковь.
8. К моркови добавляем томатную пасту.
9. Хорошо перемешиваем, обжариваем несколько минут и наливаем воду.
10. Тушим минут 15 на маленьком огне.
11. Добавляем лавровые листья и перец.
12. Перемешиваем, добавляем сахар и уксус.
13. Тушим еще 5 минут.
14. Перекладываем рыбу в форму или тарелку и выливаем сверху маринад.
15. Оставляем до полного охлаждения для пропитки.
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