В каком маринаде вкусно приготовить рыбу: вариант бюджетного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,0 т.
В каком маринаде вкусно приготовить рыбу: вариант бюджетного блюда

Хек или минтай – это очень бюджетная и сытная рыба. Костей в нем мало, поэтому приготовление займет минимум времени. А для хорошего вкуса достаточно сделать пряный маринад с овощами и специями.

Идея приготовления рыбы под маринадом опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.

В каком маринаде вкусно приготовить рыбу: вариант бюджетного блюда

Ингредиенты:

  • рыба (хек, минтай) – 1 кг
  • морковь – 2 шт
  • томатная паста – 70 г
  • соль, перец, специи для рыбы
  • уксус – 1 ст.л.
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  • сахар – 1 ч.л.
  • лавровый лист, душистый перец, перец горошком
  • растительное масло – для жарки
  • мука для панировки
  • вода (примерно 1 стакан)

Способ приготовления:

В каком маринаде вкусно приготовить рыбу: вариант бюджетного блюда

1. Морковь натираем на большой терке. 

2. Хек моем, чистим, нарезаем на кусочки.

3. Добавляем все специи, перемешиваем.

В каком маринаде вкусно приготовить рыбу: вариант бюджетного блюда

4. Разогреваем сковороду с растительным маслом.

5. В муке панируем рыбу и отправляем кусочки на сковородку.

В каком маринаде вкусно приготовить рыбу: вариант бюджетного блюда

6. Обжариваем до готовности со всех сторон на среднем огне.

7. На отдельной сковороде тоже разогреваем масло. Кладем морковь.

В каком маринаде вкусно приготовить рыбу: вариант бюджетного блюда

8. К моркови добавляем томатную пасту.

9. Хорошо перемешиваем, обжариваем несколько минут и наливаем воду.

10. Тушим минут 15 на маленьком огне.

В каком маринаде вкусно приготовить рыбу: вариант бюджетного блюда

11. Добавляем лавровые листья и перец.

12. Перемешиваем, добавляем сахар и уксус.

13. Тушим еще 5 минут.

В каком маринаде вкусно приготовить рыбу: вариант бюджетного блюда

14. Перекладываем рыбу в форму или тарелку и выливаем сверху маринад.

15. Оставляем до полного охлаждения для пропитки.

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