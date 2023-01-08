Курица – одно из самых лучших мясных блюд на праздничный стол. Сочная, мягкая, нежная и имеет приятную золотистую корочку – идеально запеченная курица в духовке. Главное – удачно выбрать маринад.

В одном из кулинарных блогов (food_by_roschis) в Instagram был опубликован рецепт запеченной курицы в апельсиновом маринаде.

Ингредиенты:

курица – 2,5 кг

апельсины – 2 шт

чеснок – 2 зубчика

мед жидкий – 1 ст.л. л.

корица молотая – 1 ч. л.

Видео дня

имбирь молотый – 1 ч. л.

черный и ароматный перец – по 2 горошины

соль, перец

Способ приготовления:

1. Натереть цедру и подготовить сок одного апельсина. Смешать ингредиенты между собой, добавив туда измельченный через пресс чеснок, специи и мед.

2. Полученным маринадом смазать курицу снаружи и изнутри. Дольки апельсина положить в брюхо курицы. Оставить в прохладном месте на 6-8 часов.

3. После этого налить на противень воду и поставить в духовку. Наверх противеня установить решетку и выложить наверх курицу. Накрыть фольгой и запекать 40 минут при температуре 180 градусов.

4. Как курица спечется, снять фольгу, полить курицу соусом из противня и запекать еще 40 минут.

5. Когда истечет 40 минут, увеличить температуру до 220 градусов и запекать 10 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: