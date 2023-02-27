В каком маринаде запечь курицу, чтобы она была сочной и нежной: самый удачный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
В каком маринаде запечь курицу, чтобы она была сочной и нежной: самый удачный рецепт

Сочная, мягкая, нежная и имеет приятную золотистую корочку – идеально запеченная курица в духовке. Главное – выбрать удачный маринад.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соево-медового маринада для запеченной курицы.

Рецепт соево-медового маринада для запеченной курицы

Ингредиенты:

  • паприка – 1 ст. л.
  • черный перец
  • соль
  • чеснок – 3-5 зубчиков
  • масло – 2-3 ст. л.
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  • соевый соус – 3 ст. л.
  • мед – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для изготовления маринада необходимо смешать все нужные ингредиенты.

Как вкусно запечь курицу в духовке

2. Полученным маринадом залить курицу, перемешать и оставить мариноваться хотя бы 30-40 минут.

Запеченная курица в маринаде

3. Выложить маринованную курицу на противень и запекать при температуре 200 градусов 40-45 минут.

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