Сочная, мягкая, нежная и имеет приятную золотистую корочку – идеально запеченная курица в духовке. Главное – выбрать удачный маринад.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соево-медового маринада для запеченной курицы.

Ингредиенты:

паприка – 1 ст. л.

черный перец

соль

чеснок – 3-5 зубчиков

масло – 2-3 ст. л.

Видео дня

соевый соус – 3 ст. л.

мед – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для изготовления маринада необходимо смешать все нужные ингредиенты.

2. Полученным маринадом залить курицу, перемешать и оставить мариноваться хотя бы 30-40 минут.

3. Выложить маринованную курицу на противень и запекать при температуре 200 градусов 40-45 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: