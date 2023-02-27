Видео дня
В каком маринаде запечь курицу, чтобы она была сочной и нежной: самый удачный рецепт
Сочная, мягкая, нежная и имеет приятную золотистую корочку – идеально запеченная курица в духовке. Главное – выбрать удачный маринад.
Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом соево-медового маринада для запеченной курицы.
Ингредиенты:
- паприка – 1 ст. л.
- черный перец
- соль
- чеснок – 3-5 зубчиков
- масло – 2-3 ст. л.
- соевый соус – 3 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для изготовления маринада необходимо смешать все нужные ингредиенты.
2. Полученным маринадом залить курицу, перемешать и оставить мариноваться хотя бы 30-40 минут.
3. Выложить маринованную курицу на противень и запекать при температуре 200 градусов 40-45 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: