Накормить ребенка овощами – это еще одна задача. Дети часто наотрез отказываются от таких полезных продуктов. Вместо этого выбирают сладости или полуфабрикаты. Но ситуацию можно исправить с помощью одного блюда.

Идея приготовления вкусных овощных пончиков для детей опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Все продукты в таком блюде остаются полезными.

Ингредиенты:

морковь – 1 средняя

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шпинат – 4-5 листьев

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

сода – на кончике ножа

специи – куркума и перец

Способ приготовления:

1. Морковь, шпинат, яйца взбить в чаше блендера.

2. Добавить муку, масло.

3. Засыпать специи и соду.

4. Хорошо перемешать.

5. Выложить в формы.

6. Выпекать при температуре 170 градусов 12-15 минут (время зависит от духовости и размера форм).

7. Предлагать деткам такие пончики можно уже с 6 месяцев.

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