В каком виде дать ребенку овощи, чтобы ему было вкусно: очень элементарное и бюджетное блюдо
Накормить ребенка овощами – это еще одна задача. Дети часто наотрез отказываются от таких полезных продуктов. Вместо этого выбирают сладости или полуфабрикаты. Но ситуацию можно исправить с помощью одного блюда.
Идея приготовления вкусных овощных пончиков для детей опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Все продукты в таком блюде остаются полезными.
Ингредиенты:
- морковь – 1 средняя
- шпинат – 4-5 листьев
- яйца – 2 шт.
- мука – 2 ст.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- сода – на кончике ножа
- специи – куркума и перец
Способ приготовления:
1. Морковь, шпинат, яйца взбить в чаше блендера.
2. Добавить муку, масло.
3. Засыпать специи и соду.
4. Хорошо перемешать.
5. Выложить в формы.
6. Выпекать при температуре 170 градусов 12-15 минут (время зависит от духовости и размера форм).
7. Предлагать деткам такие пончики можно уже с 6 месяцев.
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