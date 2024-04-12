В каком виде дать ребенку овощи, чтобы ему было вкусно: очень элементарное и бюджетное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
В каком виде дать ребенку овощи, чтобы ему было вкусно: очень элементарное и бюджетное блюдо

Накормить ребенка овощами – это еще одна задача. Дети часто наотрез отказываются от таких полезных продуктов. Вместо этого выбирают сладости или полуфабрикаты. Но ситуацию можно исправить с помощью одного блюда.

Идея приготовления вкусных овощных пончиков для детей опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Все продукты в таком блюде остаются полезными.

В каком виде дать ребенку овощи, чтобы ему было вкусно: очень элементарное и бюджетное блюдо

Ингредиенты:

  • морковь – 1 средняя
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  • шпинат – 4-5 листьев
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 2 ст.л.
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • сода – на кончике ножа
  • специи – куркума и перец

Способ приготовления:

В каком виде дать ребенку овощи, чтобы ему было вкусно: очень элементарное и бюджетное блюдо

1. Морковь, шпинат, яйца взбить в чаше блендера.

2. Добавить муку, масло.

В каком виде дать ребенку овощи, чтобы ему было вкусно: очень элементарное и бюджетное блюдо

3. Засыпать специи и соду.

4. Хорошо перемешать.

В каком виде дать ребенку овощи, чтобы ему было вкусно: очень элементарное и бюджетное блюдо

5. Выложить в формы.

В каком виде дать ребенку овощи, чтобы ему было вкусно: очень элементарное и бюджетное блюдо

6. Выпекать при температуре 170 градусов 12-15 минут (время зависит от духовости и размера форм).

В каком виде дать ребенку овощи, чтобы ему было вкусно: очень элементарное и бюджетное блюдо

7. Предлагать деткам такие пончики можно уже с 6 месяцев.

В каком виде дать ребенку овощи, чтобы ему было вкусно: очень элементарное и бюджетное блюдо

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