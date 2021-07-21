В каком виде лучше всего заморозить ягоды: 3 способа

Если вы не хотите варить варенье из полезных ягод и фруктов, есть очень простое решение – заморозить. Но, вот как это сделать правильно – подготовить ягоды, правильно перемолоть и самое главное – в чем и как хранить – знает не каждый.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 простых правила щадящей заморозки ягод, чтобы они сохранили все полезные витамины.

Для начала отметим, что в замороженных ягодах сохраняются все микроэлементы: калий, железо, натрий, магний, а также остается клетчатка, витамины А, С, Е., но полностью разрушаются витамины группы В.

Как правильно заморозить ягоды, чтобы они остались "живыми":

Видео дня

1. Для заморозки берите только ягоды с куста, не берите переспевшие, они подойдут только для варенья.

2. Помойте ягоды холодной водой, затем выложите на бумажные полотенца и высушите.

Три способа заморозки:

1. Первичная

Выложите сухие ягоды на поднос так, чтобы они не прикасались друг к другу и разместите аккуратно в пустую морозилку на 3-4 часа, а лучше – на ночь. После – соберите их пластиковые контейнеры, закройте и уберите снова в морозилку.

2. Заморозка с сахаром

Ягоды тщательно помойте и высушите, выложите на дно пластикового контейнера сахар, сверху ягоды и снова сахар, закройте и поставьте в морозилку.

3. Замороженное пюре с сахаром

Этот способ отлично подойдет для переспевши ягод.

Вам достаточно будет вымыт ягоды, взбить в блендере с сахаром, готовое ягодное пюре переложите в контейнер и отправьте в морозилку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как необычно законсервировать помидоры на зиму в томатом соку, с перцем и морковью.

5 самых неочевидных ошибок, которые вы точно допускали при готовке обычного пюре и они могли стать причиной его неприятного вкуса.

3 рецепта идеального теста для пельменей, благодаря которому они не будут жесткими и "забитыми".