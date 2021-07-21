В каком виде лучше всего заморозить ягоды: 3 способа
Если вы не хотите варить варенье из полезных ягод и фруктов, есть очень простое решение – заморозить. Но, вот как это сделать правильно – подготовить ягоды, правильно перемолоть и самое главное – в чем и как хранить – знает не каждый.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 простых правила щадящей заморозки ягод, чтобы они сохранили все полезные витамины.
Для начала отметим, что в замороженных ягодах сохраняются все микроэлементы: калий, железо, натрий, магний, а также остается клетчатка, витамины А, С, Е., но полностью разрушаются витамины группы В.
Как правильно заморозить ягоды, чтобы они остались "живыми":
1. Для заморозки берите только ягоды с куста, не берите переспевшие, они подойдут только для варенья.
2. Помойте ягоды холодной водой, затем выложите на бумажные полотенца и высушите.
Три способа заморозки:
1. Первичная
Выложите сухие ягоды на поднос так, чтобы они не прикасались друг к другу и разместите аккуратно в пустую морозилку на 3-4 часа, а лучше – на ночь. После – соберите их пластиковые контейнеры, закройте и уберите снова в морозилку.
2. Заморозка с сахаром
Ягоды тщательно помойте и высушите, выложите на дно пластикового контейнера сахар, сверху ягоды и снова сахар, закройте и поставьте в морозилку.
3. Замороженное пюре с сахаром
Этот способ отлично подойдет для переспевши ягод.
Вам достаточно будет вымыт ягоды, взбить в блендере с сахаром, готовое ягодное пюре переложите в контейнер и отправьте в морозилку.
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