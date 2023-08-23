Рыбу, по мнению экспертов, нужно есть всем, не меньше 2-3 раз в неделю. Лучше всего есть рыбу приготовленную в духовке и на пару. Стоит отметить, что самой полезной и при этом очень бюджетной является сельдь, которую летом нужно очень тщательно выбирать, чтобы не отравиться продуктом.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией о том, какой рыбой проще всего отравиться и почему.

Эксперты советуют летом есть рыбу, которая проходит только термическую обработку! Это на 90% сможет предотвратить отравление.

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Самой опасной рыбой по мнению специалистов, является соленая рыба, а именно таранка. При сушке рыбы в ней могут очень быстро размножаться микробы и при этом эта рыба может вызвать тяжелое отравление. А также не менее опасной будет копченая рыба и свежая, которую используют при приготовлении тартара и суши.

Менее, но все же опасной в летний период, является сельдь! Ее лучше заменить в блюдах запеченной скумбрией или рыбными консервами, например тунцом!

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