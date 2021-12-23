В каком виде сало наиболее полезное: ответ эксперта

Сало – не только вкусный, но и очень полезный продукт, который, по мнению специалистов, можно есть всем. Его можно вкусно готовить: запекать, жарить, солить, варить, делать бутерброды, намазка на хлеб.

Диетолог Наталия Самойленко рассказала в Instagram, в каком виде нужно есть сало, чтобы оно было наиболее полезно для организма.

Специалист отметила, что для людей с нормальным здоровьем допустимая дневная доза холестерина составляет 300 мг, а для переживших инфаркт или инсульт – до 200 мг. То есть употребление 30 г сала в день не только не повысит уровень холестерина, а наоборот, будет сжигать его.

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В каком виде употреблять сало

"Сало лучше всего употреблять в соленом или маринованном виде, потому что если его пожарить или закоптить оно уже не принесет пользы для вашего здоровья", – объяснила диетолог

Полезные свойства сала:

1. В нем много витаминов и минералов, а именно: А, В1, В2, В3, В6, В12, D, а также кальций, цинк, фосфор, железо, магний, селен.

2. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые так необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам.

3. Сало содержит холин – это витамин B-комплекса, который участвует в метаболизме.

4. Употребление сала благотворно влияние на сосуды и клеточные мембраны, так как в нем лецитин.

5. Продукт также содержит арахидоновую кислоту.

Когда лучше всего есть сало

"Употребляйте сало утром или же в обед, именно в это время кроме полезных веществ организм получит еще и мощную энергетическую подпитку", – рассказала эксперт.

Кому лучше отказаться от сала

"Если у вас проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно отказаться от соленого сала, употребляйте в небольших количествах свежее или свежемороженое по рекомендации вашего врача", – подытожила Наталья.

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