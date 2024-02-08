В каком виде яблоки самые полезные: рецепт перекуса от специалиста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,0 т.
В каком виде яблоки самые полезные: рецепт перекуса от специалиста

Яблоки – очень полезные и бюджетные фрукты, которые содержат большое количество растворимой клетчатки. Она помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови и препятствует закупорке сосудов. Также в этом фрукте много полифенолов, в том числе флавоноида эпикатехина, снижающих уровень кровяного давления. Помимо этого, плоды также содержат витамин С и калий.

Полезные яблоки

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкусных запеченных яблок с медом, орехами и корицей.

Рецепт яблок
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Ингредиенты:

  • Яблоки
  • Орех
  • Меде
  • Корица

Способ приготовления:

1. Удалите из яблок сердцевину. Измельчите орехи и начините ими яблоки, добавьте мед и корицу.

Как приготовить вкусные запеченные яблоки

2. Запекайте 15-20 минут при температуре 200 С.

С чем приготовить запеченные яблоки

Совет: также можно добавить творог, предварительно перемешав его яйцом и ванилью. Таким образом десерт станет сытнее и его можно использовать в качестве полноценного перекуса!

Запеченные яблоки с медом и орехами

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