В книге ХХ века нашли правильный способ варить яйца

В сети появился лайфхак, как правильно варить яйца – перед приготовлением их нужно немного подержать в холодной воде.
По словам автора культовой книги про еду "Как приготовить волка", Мэри Фрэнсис Кеннеди Фишер, выпущенной в 1942 году, все совершают одну и ту же ошибку, когда речь идет о вареных яйцах, и это связано с температурой воды, передает Mirror.
После того, как подержать яйца в холодной воде, их стоит поместить в воду, доводя до кипения на маленьком огне, – так они сварятся равномерно.
Второй способ правильного приготовления яиц – положить их в небольшую кастюлю, затем быстро ее разогреть, и как только вода закипит, достать яйца. Этот метод Фишет считает самым лучшим: блюдо получается очень нежным.
Британские эксперты, проанализировав книгу, пришли к выводу, что многие люди во всем мире привыкли варить яйца, просто бросив их в воду, однако это неправильный процесс. Те, кто кидает в кипящую воду яйца, поступают совсем опрометчиво, поскольку в таком случае белок полностью свернется, а вот желток останется жидким.
Сообщается, что многие пользователи сети изрядно удивились правильному процессу, а некоторые даже признались, что замечали разницу в приготовленном блюде, для которого использовались разные подходы.
Раннее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно приготовить крупу, чтобы она была рассыпчатой.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Кулинарные советы" на OBOZREVATEL.