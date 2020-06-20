В книге ХХ века нашли правильный способ варить яйца

В сети появился лайфхак, как правильно варить яйца – перед приготовлением их нужно немного подержать в холодной воде.

По словам автора культовой книги про еду "Как приготовить волка", Мэри Фрэнсис Кеннеди Фишер, выпущенной в 1942 году, все совершают одну и ту же ошибку, когда речь идет о вареных яйцах, и это связано с температурой воды, передает Mirror.

После того, как подержать яйца в холодной воде, их стоит поместить в воду, доводя до кипения на маленьком огне, – так они сварятся равномерно.

Второй способ правильного приготовления яиц – положить их в небольшую кастюлю, затем быстро ее разогреть, и как только вода закипит, достать яйца. Этот метод Фишет считает самым лучшим: блюдо получается очень нежным.

Британские эксперты, проанализировав книгу, пришли к выводу, что многие люди во всем мире привыкли варить яйца, просто бросив их в воду, однако это неправильный процесс. Те, кто кидает в кипящую воду яйца, поступают совсем опрометчиво, поскольку в таком случае белок полностью свернется, а вот желток останется жидким.

Сообщается, что многие пользователи сети изрядно удивились правильному процессу, а некоторые даже признались, что замечали разницу в приготовленном блюде, для которого использовались разные подходы.

Раннее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно приготовить крупу, чтобы она была рассыпчатой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!