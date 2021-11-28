В лондонском McDonald's в автомате с напитками нашли червей. Видео

В одном из ресторанов быстрого питания сети McDonald's на Олд Кент-роуд в южном Лондоне обнаружили червей в автомате для разлива напитков. Ролик, на котором были запечатлены беспозвоночные, стал вирусным в сети.

Видео было опубликовано несколько дней назад пользователем TikTok с ником Mcoldkentroad. Оно было удалено после того, как набрало 400 тысяч просмотров, пишет Newsweek (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Тем не менее, видео до сих пор доступно в приложении, так как многие люди отвечали на него, записывая реакции.

На записи видно большое количество червей, которые лежали в стоке автомата, разливающего безалкогольные напитки в McDonald's. Изначально предполагалось, что это личинки, однако позже выяснилось, что там были именно дождевые черви.

Видео дня

Об этом сообщил представитель McDonald's. Он сказал, что в компании очень серьезно относятся к чистоте в ресторанах, а черви появились в автомате из-за проблем с водостоком.

"Мы немедленно закрыли станцию ​​по продаже напитков, наша команда по гигиене определила причину проблемы, которая была устранена, а после была проведена глубокая очистка", – сказано в сообщении.

В McDonald's подчеркнули, что это единичный инцидент, а не заражение. Отмечается, что до устранения проблемы автомат не работал, напитки из него не подавали посетителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, куриный наггетс из McDonald’s в форме космонавта из игры Among Us был продан за $99 997. При этом начальная цена составляла всего 99 центов.