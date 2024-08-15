В меру пикантные и ароматные: как приготовить помидоры по-армянски на зиму

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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В меру пикантные и ароматные: как приготовить помидоры по-армянски на зиму

Очень вкусно закрыть на зиму помидоры сливы по-армянски. Особенность такого приготовления состоит в том, что на дно банки сначала нужно выложить измельченный перец с зеленью и чесноком. Такая смесь придаст пикантность и насыщенность консервации.

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Идея приготовления консервированных помидоров по-армянски опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Выйдет идеальная закуска для праздничного стола.

В меру пикантные и ароматные: как приготовить помидоры по-армянски на зиму

Ингредиенты:

  • помидоры (сливка) – 1 кг.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • перец горький – 1 (маленький)
  • чеснок – 4 зубчика
  • базилик, петрушка – маленький пучок
  • вода – 1 л.
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 4 ст.л.
  • уксус 9% – 1 ст.л. на 0,5 л.

Способ приготовления:

В меру пикантные и ароматные: как приготовить помидоры по-армянски на зиму

1. Помидоры промыть и порезать на две части. Если белая плодоножка – ее можно вырезать.

2. Сладкий и острый перец, чеснок, зелень измельчить с помощью блендера.

3. В стерилизованные баночки 0,5 л. разложить соус по 1,5 ст.л.

В меру пикантные и ароматные: как приготовить помидоры по-армянски на зиму

4. Сложить помидоры. Добавить 1 ст.л. уксуса 9%.

В меру пикантные и ароматные: как приготовить помидоры по-армянски на зиму

5. Для маринада на 1л. воды растворить 1 ст.л. соли и 4 ст.л. сахара, варить после закипания несколько минут и разлить в банки.

В меру пикантные и ароматные: как приготовить помидоры по-армянски на зиму

6. Накрыть крышками, поставить в кастрюлю на полотенце и залить водой не до конца.

В меру пикантные и ароматные: как приготовить помидоры по-армянски на зиму

7. С момента закипания воды стерилизовать 5 минут.

В меру пикантные и ароматные: как приготовить помидоры по-армянски на зиму

8. Закрутить крышки, закутать до охлаждения.

В меру пикантные и ароматные: как приготовить помидоры по-армянски на зиму

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