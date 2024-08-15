В меру пикантные и ароматные: как приготовить помидоры по-армянски на зиму
Очень вкусно закрыть на зиму помидоры сливы по-армянски. Особенность такого приготовления состоит в том, что на дно банки сначала нужно выложить измельченный перец с зеленью и чесноком. Такая смесь придаст пикантность и насыщенность консервации.
Идея приготовления консервированных помидоров по-армянски опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Выйдет идеальная закуска для праздничного стола.
Ингредиенты:
- помидоры (сливка) – 1 кг.
- перец болгарский – 1 шт.
- перец горький – 1 (маленький)
- чеснок – 4 зубчика
- базилик, петрушка – маленький пучок
- вода – 1 л.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 4 ст.л.
- уксус 9% – 1 ст.л. на 0,5 л.
Способ приготовления:
1. Помидоры промыть и порезать на две части. Если белая плодоножка – ее можно вырезать.
2. Сладкий и острый перец, чеснок, зелень измельчить с помощью блендера.
3. В стерилизованные баночки 0,5 л. разложить соус по 1,5 ст.л.
4. Сложить помидоры. Добавить 1 ст.л. уксуса 9%.
5. Для маринада на 1л. воды растворить 1 ст.л. соли и 4 ст.л. сахара, варить после закипания несколько минут и разлить в банки.
6. Накрыть крышками, поставить в кастрюлю на полотенце и залить водой не до конца.
7. С момента закипания воды стерилизовать 5 минут.
8. Закрутить крышки, закутать до охлаждения.
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