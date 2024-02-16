Морковь по-корейски можно готовить в домашних условиях совершенно без лишних забот. Для этого вам достаточно всего лишь – выбрать сочную морковь и правильные специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом пряной моркови по-корейски с чесноком и специями.

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Ингредиенты:

морковь

масло растительное

приправа к моркови по-корейски

чеснок

уксус

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на терке, добавьте приправу, тертый чеснок, немного уксуса и перекипяченное масло.

2. Перемешайте и попробуйте по вкусу. Переложите морковь в подходящую емкости, которая хорошо закрывается и поставьте в холодильник на ночь.

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