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В сто раз вкуснее, чем магазинная: пряная морковь по-корейски быстрого приготовления
Морковь по-корейски можно готовить в домашних условиях совершенно без лишних забот. Для этого вам достаточно всего лишь – выбрать сочную морковь и правильные специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом пряной моркови по-корейски с чесноком и специями.
Ингредиенты:
- морковь
- масло растительное
- приправа к моркови по-корейски
- чеснок
- уксус
Способ приготовления:
1. Морковь натрите на терке, добавьте приправу, тертый чеснок, немного уксуса и перекипяченное масло.
2. Перемешайте и попробуйте по вкусу. Переложите морковь в подходящую емкости, которая хорошо закрывается и поставьте в холодильник на ночь.
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