В сто раз вкуснее, чем магазинная: пряная морковь по-корейски быстрого приготовления

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусная морковь по-корейски

Морковь по-корейски можно готовить в домашних условиях совершенно без лишних забот. Для этого вам достаточно всего лишь – выбрать сочную морковь и правильные специи. 

Вкусная домашняя морковь по-корейски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом пряной моркови по-корейски с чесноком и специями. 

Рецепт моркови
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Ингредиенты: 

  • морковь
  • масло растительное 
  • приправа к моркови по-корейски
  • чеснок
  • уксус

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на терке, добавьте приправу, тертый чеснок, немного уксуса и перекипяченное масло.

Приготовление моркови

2. Перемешайте и попробуйте по вкусу. Переложите морковь в подходящую емкости, которая хорошо закрывается и поставьте в холодильник на ночь.

Готовая морковь

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