В таком виде вы точно полюбите брокколи: как вкусно приготовить капусту на сковороде
Капуста брокколи очень питательна и полезна. Поэтому его обязательно нужно добавить в рацион. Но вкус продукта в обычном виде достаточно специфичен. Все потому, что просто неправильно готовите соцветия.
Идея приготовления брокколи на сковороде опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Вместо обычного отваривания капусту нужно прожарить.
Ингредиенты:
- брокколи – 500 г
- растительное масло
- синяя луковица.
- морковь
- болгарский перец – 1/2
- яйца – 4-5 шт.
- соль, черный перец.
- сушеный чеснок – 1/2 чайной ложки
- соль, перец – по вкусу
- сыр – 60 г
- помидоры черри – 5-6 шт.
Способ приготовления:
1. Брокколи 500 г разделить на соцветие.
2. На сковородку налить немного растительного масла.
3. Выложить брокколи.
4. Жарить на среднем огне.
5. Добавить к ним нарезанный синий лук, хорошо перемешать.
6. Также подготовить морковь и красный перец, порезать соломкой.
7. Выложить овощи на сковороду, тщательно перемешать и тушить на маленьком огне под закрытой крышкой до готовности, не забывая помешивать.
8. Пока овощи готовятся – в миске взбить яйца, посолить и поперчить по вкусу.
9. Когда овощи почти готовы – добавить сушеный чеснок, соль и перец.
10. Перемешать и вылить яйца.
11. Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне 7-10 минут.
12. При желании посыпать твердым сыром и добавляем помидоры черри.
13. Затем тушить еще под крышкой 5 минут.
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