Капуста брокколи очень питательна и полезна. Поэтому его обязательно нужно добавить в рацион. Но вкус продукта в обычном виде достаточно специфичен. Все потому, что просто неправильно готовите соцветия.

Идея приготовления брокколи на сковороде опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Вместо обычного отваривания капусту нужно прожарить.

Ингредиенты:

брокколи – 500 г

растительное масло

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синяя луковица.

морковь

болгарский перец – 1/2

яйца – 4-5 шт.

соль, черный перец.

сушеный чеснок – 1/2 чайной ложки

соль, перец – по вкусу

сыр – 60 г

помидоры черри – 5-6 шт.

Способ приготовления:

1. Брокколи 500 г разделить на соцветие.

2. На сковородку налить немного растительного масла.

3. Выложить брокколи.

4. Жарить на среднем огне.

5. Добавить к ним нарезанный синий лук, хорошо перемешать.

6. Также подготовить морковь и красный перец, порезать соломкой.

7. Выложить овощи на сковороду, тщательно перемешать и тушить на маленьком огне под закрытой крышкой до готовности, не забывая помешивать.

8. Пока овощи готовятся – в миске взбить яйца, посолить и поперчить по вкусу.

9. Когда овощи почти готовы – добавить сушеный чеснок, соль и перец.

10. Перемешать и вылить яйца.

11. Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне 7-10 минут.

12. При желании посыпать твердым сыром и добавляем помидоры черри.

13. Затем тушить еще под крышкой 5 минут.

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